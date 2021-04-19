futebol

Bayern x Bayer Leverkusen: onde assistir e prováveis escalações

Equipe da Baviera está perto de conquistar mais um título da Bundesliga e entra na reta final da era Hansi Flick. Treinador deixará o Bayern ao final da atual temporada...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:59

LanceNet

Crédito: BERND THISSEN / POOL / AFP
Perto de conquistar mais um título alemão, o Bayern de Munique tem um duro compromisso nesta terça-feira. Depois de vencer o Wolfsburg na última rodada, o time da Baviera encara o Bayer Leverkusen na Allianz Arena, às 15h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da Bundesliga.
Antes do duelo, o técnico Hansi Flick elogiou o Bayer Leverkusen e disse que sua equipe terá um jogo difícil.
- Demos um passo importante no fim de semana. Agora temos que manter nosso foco no próximo jogo. O Leverkusen é forte, tem jogadores extremamente rápidos e de muita qualidade. A equipe vai ter de ter uma atuação de primeira - disse Flick.
O técnico Hannes Wolf, do Bayer Leverkusen, falou que seu time precisará dar o melhor para vencer o Bayern.
- Precisamos, portanto, de outra exibição de alto nível. Temos de defender bem e usar nosso ritmo em campo. É hora de dar o nosso melhor - disse Hannes Wolf.
FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Bayer LeverkusenCampeonato Alemão - 30ª rodada
Data e horário: 20/04/2021, às 15h30 (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi Flick)Neuer; Pavard, Alaba, Boateng e Davies; Kimmich, Javi Martinez, Musiala, Sané e Coman; Chupo-Moting.
Desfalques: Marc Roca, Tolisso e Lucas Hernández (lesionados); Lewandowski, Süle, Goretzka, Douglas Costa e Gnabry (dúvidas).
BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Hannes Wolf)Hradecky; Tah, Sven Bender e Tapsoba; Diaby, Palacios, Aránguiz e Wendell; Nadiem Amiri, Bailey e Patrik Schik.
Desfalques: Baumgartlinger, Fosu-Mensah e Lars Bender (lesionados). Paulinho e Santiago Arias (dúvidas).

