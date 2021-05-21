Bayern x Augsburg: saiba onde assistir e as prováveis escalações

O Bayern de Munique encerra sua participação no Campeonato Alemão diante do Augsburg neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília). A equipe bávara já é campeã nacional, mas o duelo tem um gostinho especial para o técnico Hansi-Flick, que se despede do elenco após duas temporadas no comando.Entrega
- Nós queremos provas nossas qualidades novamente e tentar entregar o melhor jogo possível. Eu aproveitei a jornada desde quando ela começou há quase dois anos. Pudemos acompanhar um grande time, intenso e vitorioso. Foi um grande período que está chegando ao fim - disse Hansi-Flick em sua última coletiva.
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Memória
Hansi-Flick afirmou que sempre foi torcedor do Bayern de Munique e que o clube estará no seu coração. Em sua primeira temporada, o comandante conquistou a Champions League, Bundesliga, Copa da Alemanha e Mundial de Clubes. Na atual campanha, os bávaros foram novamente vencedores do Campeonato Alemão.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Augsburg
Data e horário: 22/5/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Martinez; Coman, Muller e Musiala; Lewandowski
Desfalques: Leon Goretzka and Douglas Costa (machucados). Nianzou (suspenso)
AUGSBURG (Técnico: Markus Weinzierl)Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford e Iago; Moravek e Khedira; Caligiuri, Richter e Hahn; Niederlechner
Desfalques: Felix Uduokhai, Fredrik Jensen e Noah Sarenren Bazee (machucados)