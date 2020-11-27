AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Bayern visita o Stuttgart antes de viajar à Espanha pela Champions

Bávaros jogam em busca da vitória e assim manter a liderança da Bundesliga, pois estão somente um ponto na frente do vice, Borussia Dortmund...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 16:22
Crédito: O Bayern tem o melhor ataque do Campeonato Alemão, com 28 gols (CHRISTOF STACHE / AFP
O Bayern de Munique encara o Stuttgart, pela nona rodada da Bundesliga, amanhã (28) às 11h30 (de Brasília) na Mercedes Benz Arena. O jogo é crucial para o Bayern, que só pensa na vitória para seguir na liderança do campeonato e buscar uma folga para o segundo colocado, Borussia Dortmund, que atualmente está apenas um ponto atrás do líder, com 18 pontos conquistados.
TABELA> Veja a classificação da Bundesliga e simule os próximos jogos
O Stuttgart se encontra na oitava colocação, com 11 pontos e sonha com uma possível vaga na Liga Europa, estando no momento três pontos atrás do primeiro time com vaga de acesso à competição continental.
Com 11 vitórias em um empate nos últimos 12 jogos, os Bávaros são mais do que favoritos para vencerem a partida e com isso, nomes que vem sendo pouco utilizados nas partidas, como o ponta, Musiala e o lateral direito, Chris Richards, podem ganhar oportunidades na partida
A equipe de Munique deverá contar com o reforço de Niklas Süle para a partida e que deverá ganhar alguns minutos para entrar no ritmo novamente, pois na próxima semana, o time de Hans Flick encara o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões e o técnico deseja contar com todas as peças a disposição.
Prováveis times:​Stuttgart: Kobel; Kempf, Anton e Stenzel; Endo, Mangala, Wamangituka e Sosa; Didavi, Gonzalo Castro e Kalajdzic.
Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Hernández; Goretzka e Tolisso; Gnabry (Douglas Costa), Müller e Coman; Lewandowski.
Confira os outros jogos da rodada:​Wolfsburg x Werder BremenUnion Berlin x FrankfurtRB Leipzig x ArminiaBorussia Dortmund x Colônia​Borussia Monchengladbach x Schalke 04Bayer Leverkusen x Hertha BerlinMainz 05 x Hoffenheim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Caí na cratera de um vulcão em erupção e sobrevivi a uma noite com bolhas de lava sob os pés'
Imagem de destaque
As outras Kahlo: quem foram as irmãs de Frida e como foi a relação com a artista
Imagem de destaque
Motorista atropela multidão durante parada LGBTQIA+ em Berlim; uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados