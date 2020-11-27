Bayern visita o Stuttgart antes de viajar à Espanha pela Champions

O Bayern de Munique encara o Stuttgart, pela nona rodada da Bundesliga, amanhã (28) às 11h30 (de Brasília) na Mercedes Benz Arena. O jogo é crucial para o Bayern, que só pensa na vitória para seguir na liderança do campeonato e buscar uma folga para o segundo colocado, Borussia Dortmund, que atualmente está apenas um ponto atrás do líder, com 18 pontos conquistados.
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O Stuttgart se encontra na oitava colocação, com 11 pontos e sonha com uma possível vaga na Liga Europa, estando no momento três pontos atrás do primeiro time com vaga de acesso à competição continental.
Com 11 vitórias em um empate nos últimos 12 jogos, os Bávaros são mais do que favoritos para vencerem a partida e com isso, nomes que vem sendo pouco utilizados nas partidas, como o ponta, Musiala e o lateral direito, Chris Richards, podem ganhar oportunidades na partida
A equipe de Munique deverá contar com o reforço de Niklas Süle para a partida e que deverá ganhar alguns minutos para entrar no ritmo novamente, pois na próxima semana, o time de Hans Flick encara o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões e o técnico deseja contar com todas as peças a disposição.
Prováveis times:Stuttgart: Kobel; Kempf, Anton e Stenzel; Endo, Mangala, Wamangituka e Sosa; Didavi, Gonzalo Castro e Kalajdzic.
Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Hernández; Goretzka e Tolisso; Gnabry (Douglas Costa), Müller e Coman; Lewandowski.
Confira os outros jogos da rodada:Wolfsburg x Werder BremenUnion Berlin x FrankfurtRB Leipzig x ArminiaBorussia Dortmund x ColôniaBorussia Monchengladbach x Schalke 04Bayer Leverkusen x Hertha BerlinMainz 05 x Hoffenheim