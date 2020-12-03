Bayern visa chegadas de Camavinga e mais três meio-campistas

O Bayern de Munique está pensando no seu futuro e tem quatro nomes de jovens jogadores em mente para contratar nas próximas janelas. Segundo o jornal “Bild”, os bávaros querem Camavinga, do Rennes, Zakaria e Neuhaus, ambos do Borussia Monchengladbach, e Lucien Agoumé, da Inter de Milão.
Camavinga é o mais conhecido por ser uma das grandes promessas do futebol mundial, mas também é o atleta mais difícil de ser contratado por conta da competição que haverá pelo camisa 10 do Rennes. O principal interessado no meio-campista de 18 anos é o Real Madrid e a promessa deve ser negociada ao final desta temporada.
Zakaria, de 24 anos, e Neuhaus, de 23, são os nomes mais velhos da lista e ambos já atuam no futebol alemão. O volante foi contratado em 2017 e desponta como um dos principais nomes do elenco, enquanto o meio-campista tem feito uma boa temporada com quatro gols e três assistências em 15 partidas disputadas.
Já Agoumé é um nome mais difícil, pois ele foi contratado na última temporada pela Inter de Milão, após se destacar na base do Sochaux. O volante está emprestado ao Spezia, também da primeira divisão, com o objetivo de ser lapidado e aproveitado no futuro na equipe de Antonio Conte.