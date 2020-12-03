Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern visa chegadas de Camavinga e mais três meio-campistas

Além de promessa do Rennes, bávaros também possuem Zakaria, Neuhaus e Agoumé na lista de reforços para as próximas temporadas, apesar do forte elenco atual...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 10:00

Crédito: Camavinga está na mira do Bayern de Munique para a próxima temporada (Divulgação
O Bayern de Munique está pensando no seu futuro e tem quatro nomes de jovens jogadores em mente para contratar nas próximas janelas. Segundo o jornal “Bild”, os bávaros querem Camavinga, do Rennes, Zakaria e Neuhaus, ambos do Borussia Monchengladbach, e Lucien Agoumé, da Inter de Milão.
Camavinga é o mais conhecido por ser uma das grandes promessas do futebol mundial, mas também é o atleta mais difícil de ser contratado por conta da competição que haverá pelo camisa 10 do Rennes. O principal interessado no meio-campista de 18 anos é o Real Madrid e a promessa deve ser negociada ao final desta temporada.
Zakaria, de 24 anos, e Neuhaus, de 23, são os nomes mais velhos da lista e ambos já atuam no futebol alemão. O volante foi contratado em 2017 e desponta como um dos principais nomes do elenco, enquanto o meio-campista tem feito uma boa temporada com quatro gols e três assistências em 15 partidas disputadas.
Já Agoumé é um nome mais difícil, pois ele foi contratado na última temporada pela Inter de Milão, após se destacar na base do Sochaux. O volante está emprestado ao Spezia, também da primeira divisão, com o objetivo de ser lapidado e aproveitado no futuro na equipe de Antonio Conte.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados