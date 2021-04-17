Bayern vence o Wolfsburg com dois gols de Jamal Musiala

O Bayern de Munique deu mais um passo rumo ao seu nono título seguido da Bundesliga. Fora de casa e contra o Wolfsburg, terceiro colocado do Alemão, os bávaros venceram por 3 a 2. Musiala marcou duas vezes, Choupo-Moting ampliou. Weghorst e Philipp descontaram.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Logo aos 15 minutos, Musiala mostrou porque é visto como uma das maiores promessas da base do Bayern de Munique. O meio-campista recebeu de Davies, driblou dois e chutou para abrir o placar.O primeiro tempo foi intenso. 10 minutos após o gol bávaro, Weghorst recebeu em velocidade e finalizou cruzado para diminuir a vantagem dos visitantes. Mas não foi suficiente.
Dois minutos após marcar, o Wolfsburg levou mais um. Muller lançou Musiala que, de cabeça, aumentou novamente a vantagem para a equipe de Munique.
No segundo tempo, Philipp diminuiu mais uma vez com oito minutos de bola rolando. A partida terminou sem mais gols e o Bayern de Munique levou os três pontos.