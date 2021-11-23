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Bayern vence o Dínamo com golaço de Lewandowski e segue com 100% de aproveitamento na Champions

Com resultado, Bávaros garantiram com uma rodada de antecedência a liderança do grupo...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 18:03

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 18:03

Com um golaço de bicicleta de Lewandowski, o Bayern de Munique venceu o Dinamo de Kiev por 2 a 1 nesta terça-feira, no Estádio de Kiev, na Ucrânia, e garantiu a primeira posição do grupo E da Liga dos Campeões com uma rodada de antecedência. O outro gol foi marcado por Coman. Garmash reduziu para os ucranianos. Com o resultado, o Bayern chegou aos 15 pontos e não pode ser alcançado mais por Barcelona e Benfica, que disputam a outra vaga no mata-mata. O time comandado por Julian Nagelsmann é o dono da melhor campanha na competição e havia garantindo vaga nas oitavas na rodada anterior. O Dínamo segue sem pontuar e não tem mais chances de avançar.
Os bávaros dominaram o primeiro tempo e logo abriram o placar com o craque polonês, logo aos 14 minutos. Depois, aos 42, Coman concluiu para as redes após jogada de Tolisso. O Dínamo voltou melhor e teve mais oportunidades nos primeiros minutos, mas Neuer apareceu de forma brilhante para evitar o empate. No entanto, aos 24 minutos, Garmash diminuiu e deu esperanças de uma reação. A partida ganhou emoção, mas as equipes não voltaram a balançar as redes.
Crédito: BayernvenceuoDínamoegarantiuaclassificaçãocom100%deaproveitamento(Foto:GENYASAVILOV/AFP

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