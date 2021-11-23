Bayern vence o Dínamo com golaço de Lewandowski e segue com 100% de aproveitamento na Champions

Com um golaço de bicicleta de Lewandowski, o Bayern de Munique venceu o Dinamo de Kiev por 2 a 1 nesta terça-feira, no Estádio de Kiev, na Ucrânia, e garantiu a primeira posição do grupo E da Liga dos Campeões com uma rodada de antecedência. O outro gol foi marcado por Coman. Garmash reduziu para os ucranianos. Com o resultado, o Bayern chegou aos 15 pontos e não pode ser alcançado mais por Barcelona e Benfica, que disputam a outra vaga no mata-mata. O time comandado por Julian Nagelsmann é o dono da melhor campanha na competição e havia garantindo vaga nas oitavas na rodada anterior. O Dínamo segue sem pontuar e não tem mais chances de avançar.