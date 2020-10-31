  • Bayern vence o Colônia, assume a liderança provisória do Alemão e coloca pressão no RB Leipzig
futebol

Bayern vence o Colônia, assume a liderança provisória do Alemão e coloca pressão no RB Leipzig

Müller e Gnabry marcam os gols da vitória bávara. RB Leipzig entra em campo neste sábado e pode recuperar a ponta da tabela....

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 13:32

LanceNet

Crédito: Müller abriu o placar para o Bayern (Marius Becker / POOL / AFP
Mesmo com uma atuação abaixo do comum, o Bayern de Munique fez mais uma vítima neste sábado. Pela 6ª rodada da Bundesliga, o clube bávaro visitou o Colônia e venceu por 2 a 1, com gols de Müller e Gnabry. Drexler descontou para os donos da casa na etapa final.PRESSÃO NO RB LEIPZIGCom esse resultado, os bávaros ultrapassam o RB Leipzig e assumem a liderança do Alemão de forma provisória, com 16 pontos. O Leipzig, que tem 14, enfrenta o Borussia Mönchengladbach neste sábado e pode recuperar a ponta da tabela em caso de vitória.
VANTAGEM COM NATURALIDADEAmplo favorito, o Bayern de Munique nem precisou colocar o pé no acelerador para construir a vantagem contra o Colônia. Aos 13 minutos, a arbitragem assinalou pênalti após toque de mão na bola do zagueiro dos donos da casa e, na cobrança, Müller abriu o placar. Já nos acréscimos do primeiro tempo, foi a vez de Gnabry receber pela direita, cortar para o meio e finalizar com categoria para ampliar a vantagem.
SUSTO NO CAMPEÃOCom o placar construído, o Bayern voltou do intervalo com a proposta de administrar a vantagem e permitiu o Colônia crescer na partida. Os donos da casa foram superiores, finalizaram mais e conseguiram descontar aos 38 do segundo tempo. Drexler desviou desviou chute de Thielmann e balançou as redes. A arbitragem primeiramente assinalou impedimento, após revisão do VAR, o gol foi confirmado.

