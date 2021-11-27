Bayern vence o Bielefeld e se mantém na liderança do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique venceu o Arminia Bielefeld por 1 a 0 neste sábado, na Allianz Arena, em Munique, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão. O gol do triunfo, válido pela 13ª rodada, foi marcado por Leroy Sané. SUSTO E CHANCE PERDIDA Apesar do triunfo, o time do técnico Julian Nagelsmann não teve vida fácil contra o penúltimo colocado na tabela. Com dificuldades na criação, a equipe passou em branco na primeira etapa e desperdiçou boa oportunidade de marcar no início da segunda, mas o próprio Sané desperdiçou, ao chutar para fora.

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REDENÇÃOMas o jogador se redimiu aos 26 minutos, quando disparou de fora da área com a perna esquerda no ângulo direito do goleiro.

DE VOLTA AO TOPO!Com os três pontos somados, Bayern voltou à liderança, com 31 pontos, um a mais do que o vice-líder Borussia Dortmund. O Arminia Bielefeld é o 17º colocado, com nove.

E AGORA?O Bayern volta a jogar no próximo sábado, contra o Borussia Dortmund, fora de casa, às 14h30 (de Brasília), em duelo que vale a primeira colocação do Alemão. No mesmo dia, o Bielefeld recebe o Colônia, às 11h30.