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futebol

Bayern vence o Augsburg e amplia vantagem na liderança do Alemão

Lewandowski marca o único gol da partida e aumenta recorde de mais gols na história do primeiro turno da Bundesliga, com 22. Bávaros abrem quatro pontos sobre o RB Leipzig
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LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 19:04

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 19:04

Crédito: AFP
O Bayern de Munique ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Alemão ao derrotar o Augsburg por 1 a 0, nesta quarta-feira, na WWK Arena, em Augsburg, em partida válida pela 17ª rodada. Lewandowski marcou o gol do triunfo.
> Confira a tabela e a classificação do Campeonato Alemão >
A equipe bávara chegou aos 39 pontos, quatro a mais do que o vice-líder RB Leipzig. O Augsburg aparece na 12ª posição, com 19 pontos.
> Veja o Dia do Mercado <O único tento da partida veio aos 12 minutos, quando Lucas Hernández levou um chute de Rani Khedira, irmão mais novo de Sami Khedira, dentro da área, e a arbitragem indicou o pênalti. Lewandowski bateu com categoria no canto esquerdo do goleiro e abriu o placar.Com o feito, Lewandowski ampliou recorde de mais gols na história do primeiro turno da Bundesliga, com 22.
O brasileiro Iago teve a chance de empatar o jogo aos 32 da segunda etapa, de pênalti, mas acertou a trave.
Na próxima rodada, o Bayern visita o Schalke 04 no domingo, às 11h30 (de Brasília). O Augsburg receberá o Union Berlin no sábado, às 11h30 (de Brasília).Confira resultados de outros jogos do dia
Schalke 04 1 x 2 ColôniaArminia 3 x 0 StuttgartRB Leipzig 1 x 0 Union BerlinFreiburg 2 x 2 Frankfurt

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