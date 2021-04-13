Bayern vence, mas PSG se classifica para as semifinais da Champions com gol fora

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Nesta terça-feira, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentaram pela partida de volta das quartas de final da Champions League. O confronto terminou com vitória da equipe alemã por 1 a 0, com gol de Choupo-Moting, mas o PSG classificou-se por ter vencido fora de casa por 3 a 2 na ida.

Veja o mata-mata da Champions LeaguePOR POUCODurante a primeira etapa da partida desta terça-feira, o Paris Saint-Germain passou muito perto de fazer o seu gol. Neymar, craque da equipe francesa, fez um bom primeiro tempo, e travou um duelo com o goleiro Neuer e a trave do Bayern.

É GOLNo final do primeiro tempo do confronto, o Bayern de Munique conseguiu marcar o seu gol. Aos 40 minutos de jogo, o atacante Choupo-Moting, ex-PSG, aproveitou o rebote deixado pelo goleiro Keylor Navas e marcou o primeiro da equipe alemã.

ATAQUEDurante a segunda etapa, a equipe do Paris Saint-Germain criou muitas chances, mas viu a bandeira do impedimento ser levantada em alguns momentos. Assim, o time francês enfrentou dificuldades para avançar e marcar.

PRESSÃOSe o Paris Saint-Germain atacava de um lado, o Bayern de Munique também atacava de outro. No esquema 'lá e cá', os alemães tentavam acertar o gol, e ofereceram muito perigo à defesa do time francês, mas não conseguiram marcar.