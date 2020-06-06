Bayern vence Leverkusen fora de casa e se aproxima do título Alemão

Crédito: Bayern de Munique fez grande partida coletiva para construir goleada (Matthias Hangst / POOL / AFP

O Bayern de Munique conseguiu uma grande e importante vitória por 4 a 2 contra o Bayer Leverkusen para dar mais um passo para conquistar o título do Campeonato Alemão. Após um pequeno susto, os bávaros comandaram a partida, conseguiram impor seu ritmo de jogo e em grande partida de Thomas Muller, com duas assistências, e com gol de Lewandowski, o time segue na liderança e é questão de tempo para erguer a taça.

SUSTOO Bayern de Munique começou o jogo de maneira devagar e o Bayer Leverkusen aproveitou esse ritmo para abrir o placar com Alario, aos 11 minutos após o lance ser revisado pelo VAR. O argentino entrou no lugar de Kai Havertz que sentiu um desconforto muscular. O susto serviu para acordar os visitantes que passaram a ter mais volume de jogo.

REAÇÃOA reação começou aos 27 minutos quando Goretzka enfiou uma bola em profundidade para Coman empatar a partida. O assistente do primeiro tento foi o autor do do gol da virada após bela jogada trabalhada pelo Bayern, mais um passe decisivo de Muller para o meio-campista chutar de fora da área e contar com a contribuição do goleiro. Gnabry ampliou o marcador aos 45 após receber longo lançamento e encobrir Hradecky.