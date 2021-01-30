Bayern vence Hoffenheim e segue na ponta do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique segue dominando o Campeonato Alemão e conseguiu grande vitória contra o Hoffenheim por 4 a 1 na Allianz Arena. Em ótima atuação coletiva, a equipe de Hansi-Flick dominou a partida do início ao fim, se vingou da derrota para o rival no primeiro turno e segue firme em busca do 9º título consecutivo da Bundesliga.DIFICULDADESA primeira grande chance da partida foi do Hoffenheim com Bebou finalizando dentro da área para defesa de Neuer. Após um tempo de estudo, o Bayern teve grande chance com Muller, mas o alemão finalizou no travessão ao tentar encobrir o goleiro adversário. Os bávaros abriram o placar apenas aos 31 minutos com Boateng mandando de cabeça.
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AGITOUApós o primeiro gol, os mandantes tentaram ampliar o placar e Kimmich teve grande chance de fora da área, mas parou em Baumann. Aos 43, Lewandowski recebeu bola em profundidade, limpou a marcação e encontrou Muller para finalizar com força e ampliar o marcador. No minuto seguinte, em rápido ataque, o Hoffenheim descontou após Kramaric receber cruzamento de Bebou e empurrar a bola para o fundo das redes.
VIROU GOLEADAApós o susto no final da primeira etapa, o Bayern voltou com tudo para o segundo tempo e aos 12 minutos chegou ao terceiro gol após Coman fazer jogada pela esquerda, cruzar, o goleiro se atrapalhar com o defensor e a bola sobrar para Lewandowski balançar as redes. Aos 18, o Hoffenheim errou na saída de bola, Coman encontrou Gnabry e o francês apenas tocou na saída de Baumann e fez o 4 a 1.