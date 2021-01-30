AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Bayern vence Hoffenheim e segue na ponta do Campeonato Alemão

Após um início complicado, equipe de Hansi-Flick conseguiu abrir o placar com Boateng e foi liderada por Muller e Lewandowski para conquistar vitórias importante na Bundesliga...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 13:19
Crédito: Bayern dominou duelo contra o Hoffenheim (ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
O Bayern de Munique segue dominando o Campeonato Alemão e conseguiu grande vitória contra o Hoffenheim por 4 a 1 na Allianz Arena. Em ótima atuação coletiva, a equipe de Hansi-Flick dominou a partida do início ao fim, se vingou da derrota para o rival no primeiro turno e segue firme em busca do 9º título consecutivo da Bundesliga.DIFICULDADESA primeira grande chance da partida foi do Hoffenheim com Bebou finalizando dentro da área para defesa de Neuer. Após um tempo de estudo, o Bayern teve grande chance com Muller, mas o alemão finalizou no travessão ao tentar encobrir o goleiro adversário. Os bávaros abriram o placar apenas aos 31 minutos com Boateng mandando de cabeça.
> Veja a classificação da Bundesliga
AGITOUApós o primeiro gol, os mandantes tentaram ampliar o placar e Kimmich teve grande chance de fora da área, mas parou em Baumann. Aos 43, Lewandowski recebeu bola em profundidade, limpou a marcação e encontrou Muller para finalizar com força e ampliar o marcador. No minuto seguinte, em rápido ataque, o Hoffenheim descontou após Kramaric receber cruzamento de Bebou e empurrar a bola para o fundo das redes.
VIROU GOLEADAApós o susto no final da primeira etapa, o Bayern voltou com tudo para o segundo tempo e aos 12 minutos chegou ao terceiro gol após Coman fazer jogada pela esquerda, cruzar, o goleiro se atrapalhar com o defensor e a bola sobrar para Lewandowski balançar as redes. Aos 18, o Hoffenheim errou na saída de bola, Coman encontrou Gnabry e o francês apenas tocou na saída de Baumann e fez o 4 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Corrida eleitoral no ES segue indefinida a sete dias das eleições
A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES
Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos.
Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo
Imagem de destaque
Quer começar a semana mais leve? Veja 11 receitas saudáveis com chia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados