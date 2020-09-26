Bayern tenta manter boa sequência contra o Hoffenheim fora de casa

Crédito: Bayern quer segunda vitória seguida no Campeonato Alemão (Divulgação / Bayern

O Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão diante do Hoffenheim neste domingo, às 10h30 (horário de Brasília), após a conquista da Supercopa da Europa. O atual campeão nacional vive uma grande fase após golear o Schalke 04 por 8 a 0 na primeira rodada, mas o adversário pretende equilibrar o duelo jogando em casa.

O técnico Hansi-Flick ainda não sabe se poderá contar com Coman, autor do gol do título da última Liga dos Campeões, mas quer colocar em campo quem estiver 100%. Além disso, o comandante mostra preocupação com Kramaric, atacante do Hoffenheim.

- Temos que ver como todos estão. Montaremos um time que pode jogar 100% contra o Hoffenheim. Kramaric é sempre perigoso pelos gols e sempre joga para servir o time. É um dos melhores atacantes da Bundesliga.

O técnico do Hoffenheim, Sebastian Hoeness, afirmou não estar preocupado com a maratona de jogos dos bávaros e quer o time focado em conquistar pontos.

- Eu realmente não me importo se o Bayern está cansado no domingo ou não. Temos que estar bem preparados mental e taticamente. Temos que jogar com coração e paixão, pois é a única maneira que funciona contra o Bayern.