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Bayern tenta manter boa sequência contra o Hoffenheim fora de casa

Após vitória de 8 a 0 na estreia do Campeonato Alemão, bávaros jogaram pela Supercopa da Europa, enquanto rival teve semana cheia para treinar e se preparar para o jogo...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 10:35

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 10:35
Crédito: Bayern quer segunda vitória seguida no Campeonato Alemão (Divulgação / Bayern
O Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão diante do Hoffenheim neste domingo, às 10h30 (horário de Brasília), após a conquista da Supercopa da Europa. O atual campeão nacional vive uma grande fase após golear o Schalke 04 por 8 a 0 na primeira rodada, mas o adversário pretende equilibrar o duelo jogando em casa.
O técnico Hansi-Flick ainda não sabe se poderá contar com Coman, autor do gol do título da última Liga dos Campeões, mas quer colocar em campo quem estiver 100%. Além disso, o comandante mostra preocupação com Kramaric, atacante do Hoffenheim.
- Temos que ver como todos estão. Montaremos um time que pode jogar 100% contra o Hoffenheim. Kramaric é sempre perigoso pelos gols e sempre joga para servir o time. É um dos melhores atacantes da Bundesliga.
O técnico do Hoffenheim, Sebastian Hoeness, afirmou não estar preocupado com a maratona de jogos dos bávaros e quer o time focado em conquistar pontos.
- Eu realmente não me importo se o Bayern está cansado no domingo ou não. Temos que estar bem preparados mental e taticamente. Temos que jogar com coração e paixão, pois é a única maneira que funciona contra o Bayern.
A equipe de Hansi-Flick quer manter o bom momento e ter um início de temporada mais tranquilo do que o último, em que o time teve que se recuperar na tabela no segundo turno. Enquanto isso, o time mandante sonha em conquistar uma vaga em competição europeia, mas encara o melhor time do mundo e tem uma missão difícil neste domingo.

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