Bayern tenta fechar acordo com lateral direito do Norwich

O Bayern de Munique segue se movimentando no mercado e tem Max Aarons, lateral direito do Norwich, como alvo da vez, segundo o “Daily Mail”. Stuart Webber, diretor esportivo do clube inglês, confirmou que houve interesse no jovem de 21 anos durante a janela de janeiro, mas que todos concordaram que a transferência no final da temporada seria melhor.O clube alemão visa reforçar o setor defensivo para o próximo ano e possui um acordo com o zagueiro Upamecano, do RB Leipzig, e também com o lateral esquerdo Omar Richards, do Reading. Os bávaros também acompanham o crescimento de Aarons há duas temporadas e esperam contratá-lo em definitivo.