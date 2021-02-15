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futebol

Bayern tenta fechar acordo com lateral direito do Norwich

Max Aarons está na agenda do clube bávaro há duas temporadas, mas jovem deve ser vendido na próxima janela de transferência. Manchester United também tem interesse...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 10:52

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 10:52

Crédito: Divulgação / Site oficial do Norwich
O Bayern de Munique segue se movimentando no mercado e tem Max Aarons, lateral direito do Norwich, como alvo da vez, segundo o “Daily Mail”. Stuart Webber, diretor esportivo do clube inglês, confirmou que houve interesse no jovem de 21 anos durante a janela de janeiro, mas que todos concordaram que a transferência no final da temporada seria melhor.O clube alemão visa reforçar o setor defensivo para o próximo ano e possui um acordo com o zagueiro Upamecano, do RB Leipzig, e também com o lateral esquerdo Omar Richards, do Reading. Os bávaros também acompanham o crescimento de Aarons há duas temporadas e esperam contratá-lo em definitivo.
> Veja a tabela da Bundesliga
O jovem possui contrato até 2024, mas também desperta o interesse de clubes da Premier League, como o Manchester United. O Barcelona foi outro clube que colocou o inglês em sua agenda, mas não entra na disputa desde a contratação de Sergiño Dest, sendo menos um concorrente para o clube da Bundesliga.

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