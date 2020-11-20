Bayern tenta ampliar vantagem sobre RB Leipzig e Dortmund

Crédito: Bayern quer manter ótima fase diante do Werder Bremen neste sábado (Martin Meissner / POOL / AFP

Visando ampliar a diferença para os rivais no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique encara o Werder Bremen neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília). Os bávaros ocupam a liderança com seis vitórias em sete partidas, enquanto os rivais surpreendem após lutarem pela sobrevivência na última temporada.

Apesar da diferença técnica, Hansi-Flick alerta para os cuidados que seu time deve tomar, uma vez que o Werder Bremen não liberou seus atletas para jogarem por suas seleções e apenas treinou de olho na partida.

- Estão se preparando para o jogo há duas semanas. O time estará bem ajustado taticamente e vai dificultar nossa vida.

Enquanto isso, o RB Leipzig, segundo colocado da Bundesliga, viaja para duelar contra o Frankfurt neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). O histórico recente não é favorável para o time dirigido por Julian Nagelsmann fora de casa, mas o treinador está confiante de que seu elenco pode superar o passado.

- É difícil prever o sistema do Frankfurt. É claro que temos uma ideia básica e queremos obter nossa primeira vitória em Eintracht. Meus atletas estão de bom humor. Até agora estou satisfeito, todos deram mais um passo em seus desenvolvimentos, também no que diz respeito a sensação de união.

Mais tarde, às 16h30 (horário de Brasília), é a vez do Borussia Dortmund ir até a capital da Alemanha para enfrentar o Hertha Berlin. O técnico Lucien Favre não irá contar com Zagadou na zaga, mas terá o atacante Haaland 100% para o duelo, além de um empolgado Giovanni Reyna, com contrato renovado até 2025.

- Vi vários jogos do Hertha Berlin. É uma equipe desconfortável de jogar contra. Nós temos um mês chegando com 10 partidas para jogar. Temos que nos concentrar em um jogo de cada vez. Os atletas estão prontos para isso.