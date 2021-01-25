Bayern tem acordo com Upamecano para a próxima temporada, diz canal

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O Bayern de Munique já está pensando na montagem do elenco para a próxima temporada, e o primeiro reforço pode ser na defesa. De acordo com a imprensa alemã, o zagueiro Dayot Upamecano, destaque do RB Leipzig, será contratado pelos bávaros.

+ Veja a tabela da BundesligaSegundo a "Sky Sport", o Bayern pagará a cláusula de rescisão do atleta, que custa 42 milhões de euros (R$ 280 milhões na cotação atual) para contar com o jogador. O contrato do defensor francês com o gigante da Baviera será de cinco temporadas.

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