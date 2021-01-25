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futebol

Bayern tem acordo com Upamecano para a próxima temporada, diz canal

Defensor do RB Leipzig é alvo de vários gigantes do Velho Continente, mas destino deverá ser o Bayern de Munique. Compra deverá custa R$ 280 milhões aos cofres bávaros...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 15:08

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:08

Crédito: AFP
O Bayern de Munique já está pensando na montagem do elenco para a próxima temporada, e o primeiro reforço pode ser na defesa. De acordo com a imprensa alemã, o zagueiro Dayot Upamecano, destaque do RB Leipzig, será contratado pelos bávaros.
+ Veja a tabela da BundesligaSegundo a "Sky Sport", o Bayern pagará a cláusula de rescisão do atleta, que custa 42 milhões de euros (R$ 280 milhões na cotação atual) para contar com o jogador. O contrato do defensor francês com o gigante da Baviera será de cinco temporadas.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
Atualmente, o Bayern tem dois zagueiros que estão em reta final de contrato. David Alaba, lateral-esquerdo de origem, mas vem atuando na zaga, tem um acerto com o Real Madrid. Além do austríaco, Jérôme Boateng também encerra seu vínculo e não deve continuar na equipe.

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