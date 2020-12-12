Bayern sofre com o Union Berlin, mas empata com gol de Lewandowski

Salvo pelo craque. O Bayern de Munique foi até a capital da Alemanha para enfrentar o Union Berlin e as equipes empataram em 1 a 1. Prömel fez para os donos da casa e Lewandowski empatou. Com o resultado, os bávaros continuam na liderança, mas agora estão empatados com o RB Leipzig.
+ Veja a tabela da BundesligaSUSTO NO INÍCIOO jogo nem tinha começado direito e o Union Berlin já estava abrindo o placar. Com apenas três minutos de partida, o lateral-direito e capitão Trimmel cobrou escanteio pela esquerda e o volante Prömel subiu na primeira trave para desviar e não dar chances a Neuer.
O CRAQUE RESOLVEApós sair atrás no placar, o Bayern de Munique se lançou ao ataque para tentar o empate, mas o time de Hansi Flick só balançou as redes no segundo tempo. Coman fez linda jogada pela esquerda, deixou dois marcadores para trás e tocou para Lewandowski, que só empurrou para o gol.
LIDERANÇA COMPARTILHADACom o empate, o Bayern de Munique continua na liderança, mas agora o time da Baviera tem a companhia do RB Leipzig, que venceu o Werder Bremen por 2 a 0 neste sábado. As duas equipes estão com 24 pontos e atuais campeões levam vantagem no saldo de gols.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique terá compromisso contra o Wolfsburg, em casa. O jogo acontece na quarta-feira, às 16h30 (de Brasília). No mesmo horário, mas na terça-feira, o Union Berlin vai até Stuttgart para visitar o time homônimo à cidade.