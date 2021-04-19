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Bayern se coloca contra a Superliga: 'Não vai resolver os problemas financeiros causados pelo Covid-19'

Uefa e Fifa ganham aliado importante na luta a favor da Liga dos Campeões. Rummenigge, CEO do clube bávaro, se disse contente com o atual formato da competição...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 12:56
Crédito: FABIAN BIMMER / POOL / AFP
A Uefa e a Fifa ganharam um aliado importante na luta contra a Superliga. O Bayern de Munique, atual campeão da Liga dos Campeões, não jogará a nova competição formada pelos clubes mais ricos do mundo. O CEO do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, garantiu que está contente com o atual formato de competição.
- O Bayern não participou do planejamento de uma Superliga. Estamos convencidos de que a atual estática do futebol garante uma base séria. O Bayern saúda as reformas da Liga dos Campeões porque acreditamos que são o passo certo para o desenvolvimento do futebol europeu. A rodada preliminar modificada contribuirá para mais tensão e emoção na competição - começou dizendo.- Não creio que a Superliga vá resolver os problemas financeiros dos clubes europeus que foram causados ​​pelo Corona. Em vez disso, todos os clubes da Europa devem trabalhar em solidariedade para garantir que a estrutura de custos, em particular os salários dos jogadores e os honorários dos consultores, sejam ajustados às receitas, a fim de tornar o futebol europeu mais racional - completou.
ENTENDA A SUPERLIGA
Até o momento, os participantes da nova Liga são Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, pelo Big Six inglês. Na Espanha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid fazem parte da cúpula. Pela Itália, Inter de Milão, Juventus e Milan concluem o grupo. Outros três clubes são aguardados para dar início ao torneio.
O molde do torneio giraria em torno de 20 clubes, dentre os quais 15 são os fundadores. As partidas ocorreriam nos meios de semana e as equipes seguiriam participando de seus campeonatos nacionais, conforme o calendário tradicional. Em um modelo parecido com o da NBA, os grupos seriam divididos em dois, cada um com 10 integrantes, dentre os quais três avançariam diretamente às quartas de final.
Os clubes que terminarem a primeira fase em quarto e quinto de seus grupos, disputarão entre si, em dois jogos, quem assume as vagas restantes. Assim como na Liga dos Campeões, os confrontos pela fase inicial e playoffs seriam de ida e volta. A final, todavia, será disputada em jogo único e local neutro.
Segundo o comunicado emitido pela organização da Superliga, a ideia central é elevar o patamar do futebol europeu.
- Proporcionará um crescimento econômico significantemente maior e apoio ao futebol europeu por meio de um compromisso de longo prazo com pagamentos de solidariedade ilimitados que crescerão de acordo com as receitas da Superliga - afirmou o comunicado da Superliga
- Estes pagamentos de solidariedade serão substancialmente mais elevados do que os gerados pela atual competição europeia e deverão ser superiores a € 10 bilhões durante o período de compromisso inicial dos clubes - concluiu.
Ainda sobre pagamentos, a Superliga prometeu uma base financeira por volta de € 3,5 bilhões para os clubes fundadores compensarem os prejuízos pela pandemia da Covid-19 e melhorarem suas infraestruturas. Caso o valor se confirme, seria superior aos pagos pela Uefa em todas suas competições (Liga dos Campeões, Liga Europa e Supercopa Europeia).
Já Andrea Agnelli, vice-presidente da organização, e presidente da Juventus, afirmou que a Superliga aumentaria a solidariedade entre os clubes, e tornaria o esporte mais atraente para os fãs.
- Nossos 12 clubes fundadores representam bilhões de fãs em todo o mundo e 99 troféus europeus. Nós nos reunimos nesse momento crítico permitindo que a competição europeia se transformasse, colocando o jogo que amamos numa base sustentável para o futuro a longo prazo, aumentando substancialmente a solidariedade e dando aos torcedores e jogadores amadores um fluxo regular de jogos de destaque que irão alimentar a sua paixão pelo jogo e, ao mesmo tempo, fornecer a eles um modelo atraente - disse o italiano.

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