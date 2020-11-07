Bayern sai atrás, Lewadowski marca novamente e bávaros vencem o Borussia Dortmund

Em um dos maiores duelos da Alemanha, o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2. Jogando em casa, a equipe de Lucien Favre abriu o placar com Reus, aos 45 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos, Alaba empatou. Logo no início da segunda etapa, Lewandowski virou a partida e Sané, aos 35, ampliou. Aos 38, Haaland diminuiu.PARTIDA AGITADACom cinco gols na partida, as duas equipes poderiam ter marcado ainda mais vezes. O Borussia Dortmund perdeu algumas oportunidades na frente e o Bayern de Munique teve dois tentos corretamente anulados pelo VAR.
LATERAL GARÇOMOs dois gols do Borussia Dortmund saíram dos pés de Raphael Guerreiro. O português cruzou rasteiro para Reus abrir o placar e deu um lindo lançamento para Haaland sair cara a cara com Neuer.
NOITE ARTILHEIRASe por um lado teve gol de Lewandowski, do outro teve de Haaland. O norueguês, porém, perdeu outras oportunidades. O polonês teve dois gols negados pelo VAR.