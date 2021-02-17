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futebol

Bayern quer tratar de renovações de Goretzka, Kimmich e Coman

Clube não quer correr o risco de perder atletas sem custos, como aconteceu com Alaba. Goretzka tem contrato até 2022, enquanto os outros atletas possuem vínculo até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 09:35

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 09:35

Crédito: Renovação de Goretzka é tratada como prioridade no Bayern (AFP
Após Alaba anunciar publicamente sua saída do Bayern de Munique, o clube alemão luta para renovar os contratos de Coman, Kimmich e Goretzka, segundo o “Bild”. O último é tratado como prioridade, pois o vínculo do meio-campista se encerra em 2022 e sua importância cresceu com a saída de Thiago. No entanto, a expectativa nos bastidores é que um novo acordo seja assinado até maio.Coman, autor do gol do título na final da última Champions League, tem contrato até 2023 e deve ser o caso mais difícil, pois o atacante quer que seu salário esteja entre os mais altos do plantel. Na última janela de verão, o nome do francês foi especulado no Manchester United, que prometeu uma boa remuneração. O atleta de 24 anos quer que seu crescimento dentro do time seja acompanhado do incremento financeiro.
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Kimmich também possui acordo até 2023 e está pensativo quanto a sua renovação contratual ou não. O meio-campista quer sentar e conversar com os dirigentes do Bayern e espera que tanto o tema econômico quanto o projeto esportivo estejam em pauta. O atleta de 26 anos espera saber quais os próximos passos do clube e espera que a dinâmica atual não mude para se manter na Alemanha.
Além destes três atletas, o clube também estuda as renovações de outros jogadores que estão próximos de encerrar seus contratos. Sule e Tolisso possuem vínculo até 2022, enquanto Lewandowski, Neuer, Muller e Gnabry terminam seus contratos em 2023. O fato é que os bávaros não querem perder peças importantes sem custos nas próximas janelas de transferências.

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