Bayern quer tratar de renovações de Goretzka, Kimmich e Coman

Após Alaba anunciar publicamente sua saída do Bayern de Munique, o clube alemão luta para renovar os contratos de Coman, Kimmich e Goretzka, segundo o “Bild”. O último é tratado como prioridade, pois o vínculo do meio-campista se encerra em 2022 e sua importância cresceu com a saída de Thiago. No entanto, a expectativa nos bastidores é que um novo acordo seja assinado até maio.Coman, autor do gol do título na final da última Champions League, tem contrato até 2023 e deve ser o caso mais difícil, pois o atacante quer que seu salário esteja entre os mais altos do plantel. Na última janela de verão, o nome do francês foi especulado no Manchester United, que prometeu uma boa remuneração. O atleta de 24 anos quer que seu crescimento dentro do time seja acompanhado do incremento financeiro.