Bayern quer esfriar interesse do Barcelona e deve renovar com Alaba

O Bayern de Munique não quer se desfazer de David Alaba. De acordo com o "Bild", os bávaros já conversaram com o jogador para discutir sua renovação, que deve acontecer quando a Liga dos Campeões for encerrada.
Alaba parecia estar distante do Bayern. Com uma pedida alta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões) por temporada, o clube bávaro havia discordado, mas tudo se acalmou depois de uma reunião entre o canadense, o diretor de esportes Hasan Salihamidzic e o CEO Karl-Heinz Rummenigge.
Rummenigge teria convencido Alaba a continuar no Bayern e renovar seu contrato que encerra em 2021. Ambas as partes se reunirão quando a Liga dos Campeões terminar.
O canadense havia sido oferecido ao Barcelona. O clube catalão vê com bons olhos a contratação de Alaba, mas não pretende investir esse valor agora. Por isso, aguardaria até o fim do contrato do jogador para contratá-lo de graça.