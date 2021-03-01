Bayern quer contratar Koulibaly para formar dupla com Upamecano

O Bayern de Munique apresentou uma proposta de 39 milhões de libras (R$ 301 milhões) ao Napoli pelo zagueiro Koulibaly, segundo o “Tuttosport”. O presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, e o empresário do jogador, Fali Ramadani, já se reuniram para discutir a transferência do senegalês que possui contrato até 2023.A oferta é mais baixa do que o clube esperava pelo defensor, mas pode ser aceita por conta dos problemas financeiros enfrentados pelo Napoli por conta da pandemia da Covid-19. O defensor esteve cotado para deixar a equipe comandada por Gattuso na última janela de transferências do verão europeu, mas a saída não foi concretizada.
Os bávaros acreditam que Koulibaly será o parceiro ideal para o Upamecano na próxima temporada. O Bayern irá reformular todo o miolo de zaga por conta das saídas de Alaba e Boateng ao final desta campanha. No entanto, Manchester United, Manchester City e Liverpool também podem entrar na disputa pelo atleta do Napoli.