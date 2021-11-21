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futebol

Bayern pode aplicar redução salarial em jogador não vacinado

Joshua Kimmich, meia do Bayern e da Alemanha, optou por não se vacinar e teve que se isolar após ter contato com Sule, que testou positivo para Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 09:58

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 09:58

O Bayern de Munique pode optar por aplicar uma redução salarial em Joshua Kimmich pelo fato do jogador não ter se vacinado, segundo o "Bild". Uma nova lei na Alemanha permite esse corte ao empregado de uma empresa que tenha que se isolar como consequência por não estar imunizado contra a Covid-19.O meia alemão ingressou em uma quarentena na última semana e não pôde participar do confronto contra o Augsburg, pela Bundesliga. O atleta esteve em contato com o zagueiro Niklas Sule, que testou positivo para o novo coronavírus. Além do camisa seis, Musiala, Gnabry, Choupo-Moting e Cuisance também não se vacinaram.
> Veja a tabela da Bundesliga
A postura destes jogadores está causando uma divisão no elenco e preocupa a cúpula do clube bávaro. Dessa forma, Kimmich deixará de receber 400 mil euros (R$ 2,5 milhões) por semana como parte da punição por prejudicar a equipe perdendo partidas e por expor os colegas ao maior risco de contaminação da doença.
Por conta do aumento dos casos de Covid-19 na Alemanha, os clubes estão reduzindo a capacidade dos estádios nos jogos da Bundesliga e de competições da Uefa. Com isso, as equipes também deixam de arrecadar dinheiro de receita da venda de ingressos.
Crédito: Kimmichnãosevacinouepodeverseusaláriosendoreduzido(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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