Bayern pode aplicar redução salarial em jogador não vacinado

O Bayern de Munique pode optar por aplicar uma redução salarial em Joshua Kimmich pelo fato do jogador não ter se vacinado, segundo o "Bild". Uma nova lei na Alemanha permite esse corte ao empregado de uma empresa que tenha que se isolar como consequência por não estar imunizado contra a Covid-19.O meia alemão ingressou em uma quarentena na última semana e não pôde participar do confronto contra o Augsburg, pela Bundesliga. O atleta esteve em contato com o zagueiro Niklas Sule, que testou positivo para o novo coronavírus. Além do camisa seis, Musiala, Gnabry, Choupo-Moting e Cuisance também não se vacinaram.