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futebol

Bayern perde e desperdiça chance de ser campeão antecipadamente

Equipe de Hansi-Flick sofreu na primeira etapa, não teve forças para reagir, mas ainda pode ser campeão nesta rodada caso RB Leipzig não vença no domingo...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 12:28
Crédito: Mainz fez primeiro tempo perfeito contra o Bayern (KAI PFAFFENBACH / POOL / AFP
O Bayern de Munique perdeu a chance de conquistar o título do Campeonato Alemão neste sábado ao perder para o Mainz por 2 a 1. Mesmo com a derrota, a equipe de Hansi-Flick pode ser campeã sem entrar em campo caso o RB Leipzig não vença o Stuttgart no domingo.PRESSÃOAos dois minutos, o Mainz saiu na frente com Burkardt aproveitando corte errado da defesa do Bayern, finalizando e contando com falha de Neuer para inaugurar o marcador. Aos 10, o time da casa quase ampliou o placar após Barreiro cabecear da entrada da área para o goleiro da seleção desviar antes da bola tocar na trave.
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QUEM NÃO FAZ…Aos 14, Lewandowski recebeu passe da zaga adversária, ficou sozinho com o goleiro, mas isolou a oportunidade. O Mainz respondeu com Quaison, que recebeu lançamento dentro da área, driblou Boateng e bateu firme para ótima defesa de Neuer. No entanto, o camisa sete deixou seu gol de cabeça após cobrança de falta na reta final da primeira etapa.
FESTA ADIADAO Bayern não teve forças para reagir na segunda etapa apesar d gol de Lewandowski n último lance do jogo. Com a derrota, o time segue na ponta com 71 pontos, enquanto o RB Leipzig, que entra em campo neste domingo, tem 61 pontos. Caso o vice-líder conquiste os três pontos, os bávaros terão outra oportunidade de erguer a taça diante do Monchengladbach.

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