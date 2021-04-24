Bayern perde e desperdiça chance de ser campeão antecipadamente

Crédito: Mainz fez primeiro tempo perfeito contra o Bayern (KAI PFAFFENBACH / POOL / AFP

O Bayern de Munique perdeu a chance de conquistar o título do Campeonato Alemão neste sábado ao perder para o Mainz por 2 a 1. Mesmo com a derrota, a equipe de Hansi-Flick pode ser campeã sem entrar em campo caso o RB Leipzig não vença o Stuttgart no domingo.PRESSÃOAos dois minutos, o Mainz saiu na frente com Burkardt aproveitando corte errado da defesa do Bayern, finalizando e contando com falha de Neuer para inaugurar o marcador. Aos 10, o time da casa quase ampliou o placar após Barreiro cabecear da entrada da área para o goleiro da seleção desviar antes da bola tocar na trave.

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QUEM NÃO FAZ…Aos 14, Lewandowski recebeu passe da zaga adversária, ficou sozinho com o goleiro, mas isolou a oportunidade. O Mainz respondeu com Quaison, que recebeu lançamento dentro da área, driblou Boateng e bateu firme para ótima defesa de Neuer. No entanto, o camisa sete deixou seu gol de cabeça após cobrança de falta na reta final da primeira etapa.