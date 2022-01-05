Bayern pede adiamento de partida após confirmação de nove casos de covid-19 no elenco

O surto de covid-19 nas equipes pela Europa atingiu o Bayern de Munique de forma avassaladora nos últimos dias. Nesta quarta-feira, o número de casos de coronavírus no elenco chegou a nove, e fez com que o clube pedisse o adiamento do jogo contra o Borussia Monchengladbach, previsto para sexta-feira.

+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe CoutinhoAlém dos nove jogadores que testaram positivo para a doença, outros dois (Bouna Sarr e Eric-Maxim Choupo-Moting) estão defendendo suas respectivas seleções na Copa Africana de Nações. O plantel da equipe alemã também tem outros atletas que estão no departamento médico.

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Davies, Sané, Upamecano, Neuer, Coman, Tolisso, Richards, Hernandez e Nianzou são os atletas contaminados no elenco. Com isso, os bávaros tem apenas 13 atletas disponíveis para o jogo. A federação alemã, que ainda não se pronunciou sobre o possível adiamento, determina um mínimo de 15 para realização de uma partida.