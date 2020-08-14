Bayern passeia sobre o Barcelona e avança à semi com goleada histórica

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Pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique goleou o Barcelona por 8 a 2. Muller e Coutinho, duas vezes cada, Perisic, Gnabry, Kimmich e Lewandowski marcaram os gols dos bávaros, enquanto Alaba, contra, e Suárez, diminuiram para os catalães.

PASSEIOO Bayern de Munique fez uma partida arrasadora. Os bávaros fizeram quatro gols em 31 minutos de partida e foram para o intervalo com 4 a 1 no placar.

MUITO FUTEBOL, POUCA MÍDIA?Thomas Muller faz mais uma grande temporada. O alemão marcou dois gols na vitória do Bayern de Munique e teve uma ótima atuação em campo.

ENTROU BEMCoutinho saiu do banco aos 30 minutos do segundo tempo. O brasileiro entrou, deu uma assistência para o gol de Lewandowski e também balançou as redes duas vezes. Grande atuação do ex-Vasco.

CRAQUE NOVOAlphonso Davies fez uma partida enorme. O canadense fez uma linda jogada em cima de Semedo e tocou para Kimmich marcar o quinto gol bávaro.

ATÉ TENTOU...Lionel Messi tentou, criou boas oportunidades, fez boas jogadas, mas não conseguiu converter em gols. Ele foi quem lançou Jordi Alba no gol de Luis Suárez.