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futebol

Bayern passeia sobre o Barcelona e avança à semi com goleada histórica

Com quatro gols ainda no primeiro tempo, bávaros chegam
em alta e como favoritos para os próximos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 17:52

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 17:52

Crédito: Manu Fernandez / POOL / AFP
Pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique goleou o Barcelona por 8 a 2. Muller e Coutinho, duas vezes cada, Perisic, Gnabry, Kimmich e Lewandowski marcaram os gols dos bávaros, enquanto Alaba, contra, e Suárez, diminuiram para os catalães.
PASSEIOO Bayern de Munique fez uma partida arrasadora. Os bávaros fizeram quatro gols em 31 minutos de partida e foram para o intervalo com 4 a 1 no placar.
MUITO FUTEBOL, POUCA MÍDIA?Thomas Muller faz mais uma grande temporada. O alemão marcou dois gols na vitória do Bayern de Munique e teve uma ótima atuação em campo.
ENTROU BEMCoutinho saiu do banco aos 30 minutos do segundo tempo. O brasileiro entrou, deu uma assistência para o gol de Lewandowski e também balançou as redes duas vezes. Grande atuação do ex-Vasco.
CRAQUE NOVOAlphonso Davies fez uma partida enorme. O canadense fez uma linda jogada em cima de Semedo e tocou para Kimmich marcar o quinto gol bávaro.
ATÉ TENTOU...Lionel Messi tentou, criou boas oportunidades, fez boas jogadas, mas não conseguiu converter em gols. Ele foi quem lançou Jordi Alba no gol de Luis Suárez.
FICOU FEIOQuique Setién não deve resistir à eliminação do Barcelona. O treinador tomou uma das piores goleadas da história do clube catalão e da Liga dos Campeões. Messi já havia mostrado descontentamento com o comandante.

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