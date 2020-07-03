Bayern negocia renovação de contrato com Alaba, mas conversas não avançam no primeiro momento

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial

Após renovar com peças importantes do elenco como Thomas Müller, Neuer e Davies, além de também estender o vínculo do técnico Hansi Flick, o Bayern de Munique tenta também renovar com o defensor David Alaba, de 28 anos.

No entanto, de acordo com informações do jornal "Bild", as primeiras conversas não tiveram um final feliz. Segundo o portal, Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern, Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do clube, e George Alaba, pai e agente do jogador, se reuniram na última quarta-feira.

As informações dão conta de que o jogador deseja receber um aumento salarial e que por isso as conversas ainda não evoluíram. Alaba recebe 15 milhões de euros (R$ 89 milhões) por temporada entre salário e bônus.

O austríaco, que tem contrato somente até o fim da próxima temporada, poderá assinar sem custos com outra equipe a partir de janeiro caso não chegue a um acordo de renovação com o bávaros.