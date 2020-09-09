Bayern não contratará Ivan Perisic em definitivo

O Bayern Munique não contratará Ivan Perisic em definitivo. Em nota oficial, o clube bávaro se despediu do croata, que estava emprestado pela Inter de Milão e retornará à Itália. - Gostaria de agradecer ao Ivan pelo seu desempenho e contribuição para a conquista do triplo. Nós realmente gostamos de trabalhar com ele. Principalmente na fase final da Liga dos Campeões, em Lisboa, deu para ver a qualidade do Ivan - disse Hansi Flick, treinador do Bayern.
No Bayern de Munique, Perisic atuou em 35 jogos pelo Bayern, marcou oito gols e deu dez assistências.