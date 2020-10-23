Bayern mira liderança do Alemão; Dortmund quer se redimir

Crédito: Bayern vem de goleada aplicada na Liga dos Campeões e encara o Frankfurt na Allianz Arena (AFP

Após golear o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, o Bayern de Munique muda a chave para encarar o Frankfurt neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília). Os bávaros tiveram um bom início no Campeonato Alemão e pretendem buscar a liderança, uma vez que a equipe se encontra com nove pontos, um atrás do RB Leipzig.

O técnico Hansi-Flick adiantou que Leroy Sané estará disponível para o duelo, afirmou que o time ainda está entrando no ritmo ideal e elogiou o rival.

- Vejo uma evolução. Quase não tivemos tempo de preparação. Para nós, é um processo. Temos que usar os jogos para entrar no ritmo. O Frankfurt está sempre pressionando o adversário e é importante estarmos alertas e focados desde o início e jogarmos nosso jogo.

Já o Borussia Dortmund vem de um péssimo resultado na competição continental após perder para a Lazio por 3 a 1. Tentando se redimir, os aurinegros recebem o Schalke 04 neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília). O time visitante vive um dos piores momentos de sua história e se encontra em penúltimo lugar na classificação.

- Nós cometemos muitos erros em Roma. Não foi suficiente, às vezes pode acontecer, mas o jogo contra o Schalke será muito diferente - afirmou o treinador Lucien Favre.

O RB Leipzig, líder da Bundesliga após os quatro primeiros jogos e invictos no torneio até o momento também joga em casa contra o Hertha Berlin, às 10h30 (horário de Brasília). A equipe de Julian Nagelsmann tem um bom início, assim como na temporada passada, mas quer tentar ampliar sua diferença para o Bayern. O treinador elogiou o adversário deste sábado.

- Bruno Labbadia desenvolveu o Hertha fisicamente. A equipe é extremamente robusta. Eles frequentemente tentam perturbar o oponente em seu ritmo e processos desde o início. Mesmo que eles não tenham começado bem, possuem bons jogadores.