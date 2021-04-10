futebol

Bayern joga mal e empata no Alemão antes de decisão contra o PSG

Equipe de Hansi-Flick encontrou dificuldades para criar oportunidades de gol, saiu na frente com gol de Musiala, mas sofreu o empate no final da segunda etapa...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 12:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 12:24
Crédito: Duelo entre Bayern e Union Berlin foi equilbrado (ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
O Bayern de Munique encontrou dificuldades diante do Union Berlin e saiu com o empate por 1 a 1 pelo Campeonato Alemão. Musiala abriu o placar para os mandantes na segunda etapa, mas a equipe de Hansi-Flick sofreu gol aos 40 minutos, enquanto o RB Leipzig venceu o Werder Bremen e cortou vantagem para os líderes.MORNOO Bayern de Munique não contou com Lewandowski (lesionado) e Gnabry (Covid-19), além de ter poupado Sané, Pavard e Alaba para o duelo contra o PSG. Com uma equipe alternativa, os bávaros tiveram mais volume na primeira etapa, mas não finalizaram em gol. O Union Berlin teve uma oportunidade em cabeçada de Musa, mas Neuer defendeu sem problemas.
BRILHO​Na volta o intervalo, Hansi-Flick promoveu a entrada de Sané e a partida ficou mais aberta, embora os times estivessem com dificuldades de acertar o alvo. Aos 23 minutos, Muller dividiu com a zaga do Union Berlin, encontrou Musiala na área, o jovem limpou a marcação e abriu o placar para os bávaros.
COMPLICOUAos 40 minutos, Ingvertson aproveitou rápido ataque do Union Berlin e bateu sem goleiro após cruzamento rasteiro do companheiro. Com o resultado, o Bayern perdeu a vantagem de sete pontos que tinha para o RB Leipzig, que venceu o Werder Bremen e cortou a diferença para cinco pontos.

