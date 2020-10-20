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futebol

Bayern inicia defesa do título da Champions contra o Atlético

Apesar do favoritismo no Grupo A para os dois times, bávaros são franco favoritos para o duelo. Espanhóis contam com Suárez, autor do último gol sofrido pelo Bayern no torneio...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 13:47

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 13:47
Crédito: Divulgação/Bayern
O Bayern de Munique, atual vencedor da Liga dos Campeões, começa a defender o seu título diante do Atlético de Madrid nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). Os bávaros jogam em casa e são os favoritos para o duelo, apesar de encontrarem Luis Suárez do outro lado, último jogador a anotar gol contra os alemães na competição europeia.
O técnico Hansi-Flick não irá poder contar com Leroy Sané, machucado, e elogiou o adversário da estreia no torneio.
- O Atlético tem uma das melhores defesas da Europa. Temos que jogar de forma compacta e colocar nosso adversário sob pressão. Nós os estudamos e conhecemos seus pontos fortes, mas também os fracos.
Por outro lado, Simeone também conta com desfalques importantes, como de Saúl e Giménez e fala sobre o favoritismo do rival.
- É a terceira vez que enfrentamos eles. Defendemos com trabalho, com responsabilidade e com critério. Temos que estar lúcidos para resolvermos nossas ocasiões. Sabemos o objetivo e o único caminho para chegar é partida por partida.
Ambos os times são favoritos para chegarem às oitavas de final dentro do Grupo A pela diferença técnica para os outros dois adversários. Apesar disso, o RB Salzburg recebe o Lokomotiv Moscou também nesta quarta-feira, às 13h55 (horário de Brasília), com o objetivo de tentar se destacar no início do torneio.

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