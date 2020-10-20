Bayern inicia defesa do título da Champions contra o Atlético

Crédito: Divulgação/Bayern

O Bayern de Munique, atual vencedor da Liga dos Campeões, começa a defender o seu título diante do Atlético de Madrid nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). Os bávaros jogam em casa e são os favoritos para o duelo, apesar de encontrarem Luis Suárez do outro lado, último jogador a anotar gol contra os alemães na competição europeia.

O técnico Hansi-Flick não irá poder contar com Leroy Sané, machucado, e elogiou o adversário da estreia no torneio.

- O Atlético tem uma das melhores defesas da Europa. Temos que jogar de forma compacta e colocar nosso adversário sob pressão. Nós os estudamos e conhecemos seus pontos fortes, mas também os fracos.

Por outro lado, Simeone também conta com desfalques importantes, como de Saúl e Giménez e fala sobre o favoritismo do rival.

- É a terceira vez que enfrentamos eles. Defendemos com trabalho, com responsabilidade e com critério. Temos que estar lúcidos para resolvermos nossas ocasiões. Sabemos o objetivo e o único caminho para chegar é partida por partida.