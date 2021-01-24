futebol

Bayern goleia o lanterna Schalke e segue isolado na liderança do Alemão

Fora de casa, os Bávaros não encontram muitas dificuldades para superar o último colocado por 4a 0, com gols de Müller duas vezes, Lewandowski e Alaba...
LanceNet

24 jan 2021 às 13:21

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 13:21

Crédito: Reprodução/Twitter
No confronto entre o líder e o lanterna do Campeonato Alemão, deu a lógica. Fora de casa, o Bayern derrotou o Schalke 04 por 4 a 0, neste domingo e se isolou ainda mais na ponta da tabela da Bundesliga. Müller vezes, Lewandowski e Alaba marcaram os gols do jogo.Ataque contra defesa
As duas estratégias estavam bem claras. O Bayern dominou as ações da partida, com amplo controle da posse de bola e finalizações. Já o Schalke se fechou na defesa para apostar nas subidas no contra-ataque.
Retranca segurou até o limite
A defesa do Schalke 04 até conseguiu segurar a pressão do Bayern por grande parte do primeiro tempo. Mas aos 35 minutos, Thomas Müller abriu o placar após receber um passe de Kimmich e levar os bávaros em vantagem para o intervalo.
Tinha que ter o dele
Melhor jogador do mundo, Lewandowski também balançou as redes. Logo no começo do segundo tempo, o atacante recebeu de Kimmich e bateu rasteiro para ampliar o placar.
Virou passeio
Com o jogo todo no controle, o Bayern ainda encontrou tempo de marcar mais duas vezes. Aos 43, Müller fez o terceiro e dois minutos depois, Alaba completou o placar.

