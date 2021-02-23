futebol

Bayern goleia a Lazio em partida de ida da Champions e coloca um pé nas quartas

Equipe alemã vai até a capital da Itália para aplicar goleada na Lazio em partida que colocou Lewandowski como terceiro maior artilheiro da competição...
Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:52

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
Nesta terça-feira, a Lazio recebeu o Bayern de Munique no Stadio Olimpico de Roma, na Itália, em partida de ida das oitavas de final da Champions League. O que foi visto dentro de campo foi uma goleada da equipe alemã por 4 a 1, com gols de Lewandowski, Musiala, Sané e Acerbi (contra), enquanto a Lazio descontou com Correa.
Veja a tabela da Champions LeagueSEMPRE ELE​O Bayern de Munique já abriu o placar no início da partida, aos nove minutos. Após erro na saída de bola da Lazio, a bola chegou em Robert Lewandowski, e o melhor do mundo marcou. Com o gol, o polonês ultrapassou Raúl, e tornou-se o terceiro maior artilheiro da Champions League.
MENOR DE IDADE​A equipe de Munique seguiu no ataque e, após boa jogada com participação de Alphonso Davies, a bola chegou em Leon Goretzka. O meia achou o jovem Jamal Musiala, que marcou o segundo do Bayern. O autor do gol só será maior de idade nesta sexta-feira.
SEGUE O BAILE​O contra-ataque do Bayern de Munique é muito preciso. No terceiro gol, Coman aproveitou falha de Patric para avançar, e Sané marcou no rebote. O quarto gol, que deixou a goleada clara, saiu após o mesmo Sané deixar Patric perdido mais uma vez, com Acerbi marcando contra.
GOL DE DESCONTO​A Lazio, por sua vez, tentava atacar, mas falhava no último passe ou na concretização das jogadas. Logo após marcar um gol contra, a equipe italiana conseguiu armar uma jogada que deixou Joaquín Correa sozinho para marcar no canto de Neuer.
SEQUÊNCIANeste sábado, a Lazio enfrenta, às 14h (de Brasília), o Bologna pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Koln às 11:30h (de Brasília) neste sábado, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Alemão.

