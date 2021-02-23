Bayern goleia a Lazio em partida de ida da Champions e coloca um pé nas quartas

Nesta terça-feira, a Lazio recebeu o Bayern de Munique no Stadio Olimpico de Roma, na Itália, em partida de ida das oitavas de final da Champions League. O que foi visto dentro de campo foi uma goleada da equipe alemã por 4 a 1, com gols de Lewandowski, Musiala, Sané e Acerbi (contra), enquanto a Lazio descontou com Correa.
SEMPRE ELE

O Bayern de Munique já abriu o placar no início da partida, aos nove minutos. Após erro na saída de bola da Lazio, a bola chegou em Robert Lewandowski, e o melhor do mundo marcou. Com o gol, o polonês ultrapassou Raúl, e tornou-se o terceiro maior artilheiro da Champions League.
MENOR DE IDADEA equipe de Munique seguiu no ataque e, após boa jogada com participação de Alphonso Davies, a bola chegou em Leon Goretzka. O meia achou o jovem Jamal Musiala, que marcou o segundo do Bayern. O autor do gol só será maior de idade nesta sexta-feira.
SEGUE O BAILEO contra-ataque do Bayern de Munique é muito preciso. No terceiro gol, Coman aproveitou falha de Patric para avançar, e Sané marcou no rebote. O quarto gol, que deixou a goleada clara, saiu após o mesmo Sané deixar Patric perdido mais uma vez, com Acerbi marcando contra.
GOL DE DESCONTOA Lazio, por sua vez, tentava atacar, mas falhava no último passe ou na concretização das jogadas. Logo após marcar um gol contra, a equipe italiana conseguiu armar uma jogada que deixou Joaquín Correa sozinho para marcar no canto de Neuer.
SEQUÊNCIANeste sábado, a Lazio enfrenta, às 14h (de Brasília), o Bologna pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Koln às 11:30h (de Brasília) neste sábado, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Alemão.