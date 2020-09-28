Bayern estuda a contratação do jovem lateral Max Aarons

O Bayern de Munique cogita a contratação do lateral direito Max Aarons, do Norwich, segundo a imprensa inglesa. Após ver Sergiño Dest aceitar a oferta do Barcelona, os bávaros estão avaliando a realização de uma oferta pelo inglês. O jovem de 20 anos também já foi especulado na Roma, no Milan e no Tottenham.Há alguns meses, o Norwich recusou uma oferta do Barcelona por Aarons por um ano de empréstimo com cláusula de opção de compra ao fim da temporada por cerca de 20 milhões de libras (R$ 141 milhões). Os ingleses queriam um valor garantido pela negociação e os bávaros devem analisar essa situação em um período de crise econômica.