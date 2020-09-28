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futebol

Bayern estuda a contratação do jovem lateral Max Aarons

Jogador do Norwich é visto como alternativa, uma vez que a prioridade era Sergiño Dest. Inglês pode ser usado na rotação do elenco bávaro e ocupar o lugar de Pavard...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 12:34

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 12:34
Crédito: Divulgação / Site oficial do Norwich
O Bayern de Munique cogita a contratação do lateral direito Max Aarons, do Norwich, segundo a imprensa inglesa. Após ver Sergiño Dest aceitar a oferta do Barcelona, os bávaros estão avaliando a realização de uma oferta pelo inglês. O jovem de 20 anos também já foi especulado na Roma, no Milan e no Tottenham.Há alguns meses, o Norwich recusou uma oferta do Barcelona por Aarons por um ano de empréstimo com cláusula de opção de compra ao fim da temporada por cerca de 20 milhões de libras (R$ 141 milhões). Os ingleses queriam um valor garantido pela negociação e os bávaros devem analisar essa situação em um período de crise econômica.
O jovem poderia entrar para ocupar o lugar de Pavard quando o francês não estiver disponível. Atualmente, Kimmich é deslocado do meio de campo para a ala, mas com a saída de Thiago Alcântara, o setor ficou enfraquecido nos momentos de rotação do plantel. A janela de transferências fecha no próximo dia cinco de outobro.

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