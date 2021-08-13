Bayern estreia na Bundesliga com empate contra o Borussia Monchengladbach

Borussia Monchengladbach e Bayern de Munique disputaram, nesta sexta-feira, a primeira partida da rodada inicial da Bundesliga 2021/2022. O confronto terminou com empate em 1 a 1, com o Gladbach marcando com Plea e o Bayern empatando com Lewandowski.
COM APENAS dez minutos de partida, o Bayern cometeu um erro com Alphonso Davies, que perdeu a bola e permitiu o ataque adversário. O Gladbach aproveitou o espaço e foi ao campo ofensivo, sendo eficaz ao marcar um gol com Alassane Plea.
EMPATEAinda na primeira etapa do confronto desta sexta-feira, o Bayern de Munique foi atrás do resultado. Perto do fim, aos 42 minutos, uma jogada foi criada e, com assistência de Joshua Kimmich, Lewandowski mostrou que segue como goleador, e marcou o gol de empate.
ATAQUE BÁVAROO segundo tempo da partida mostrou uma superioridade ofensiva do Bayern de Munique que, além de possuir maior posse de bola, também finalizou mais vezes do que o Gladbach. Ainda assim, os bávaros não conseguiram a virada fora de casa.
SEM VITÓRIASO Bayern de Munique, contando as partidas de pré-temporada, ainda não conseguiu vencer com o seu novo treinador, Julian Nagelsmann. Foram quatro amistosos para os bávaros, com três derrotas e um empate, e o resultado desta sexta-feira junta-se à sequência.
SEQUÊNCIAO Borussia Monchengladbach enfrenta o Bayer Leverkusen às 13:30h (de Brasília) do próximo sábado. O Bayern de Munique, por sua vez, entra em campo às 15:30h (de Brasília) de terça-feira contra o Borussia Dortmund pela Supercopa Alemã.