Bayern estreia com empate na Bundesliga 2021/22; veja os melhores momentos

Nesta sexta-feira, o atual campeão da Bundesliga, Bayern de Munique, enfrentou o Borussia Monchengladbach fora de casa pela primeira rodada da competição. O confronto terminou com empate em 1 a 1, com gols de Alassane Pléa e Lewandowski.
Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:21
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados