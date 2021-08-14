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futebol

Bayern estreia com empate na Bundesliga 2021/22; veja os melhores momentos

atuais campeões empataram por 1 a 1, fora de casa, com o Borussia Monchengladbach. Alassane Pléa abrir o placar, mas Robert Lewandowski deixou tudo igual
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Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 14:21
Nesta sexta-feira, o atual campeão da Bundesliga, Bayern de Munique, enfrentou o Borussia Monchengladbach fora de casa pela primeira rodada da competição. O confronto terminou com empate em 1 a 1, com gols de Alassane Pléa e Lewandowski.

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