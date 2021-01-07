Bayern está interessado na contratação de De Jong

O Bayern de Munique está interessado na contratação de Frenkie De Jong para a próxima temporada, segundo o “Bild”. No último verão europeu já se especulava que o holandês era um dos principais alvos da equipe bávara, mas o Barcelona tratou o meio-campista como uma peça intransferível.O conjunto alemão está pensando no futuro do elenco e em nomes de jovens atletas para integrar o plantel nos próximos anos. Além de De Jong, o clube também possui em sua lista nomes como o de Camavinga, Boubacar Kamara, Neuhaus e Zakaria. No entanto, nenhuma proposta por estes nomes foi realizada.
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Em outubro de 2020, o holandês renovou seu contrato com o clube blaugrana e tem vínculo com os culés até 2026. Apesar da crise financeira enfrentada pela equipe catalã, o Barça não deve abrir mão de um dos seus principais jogadores do momento e um dos mais importantes pilares para o futuro.