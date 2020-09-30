Bayern está de olho em jovem lateral-direito de clube inglês

A busca do Bayern por um lateral-direito já é amplamente noticiada pela imprensa europeia, e nomes como Sergiño Dest, do Ajax, e Max Aarons, do Norwich, são especulados. Porém, de acordo com o site alemão 'sport1', há um novo jogador na mira: Tariq Lamptey, do Brighton.Lamptey foi contratado pelo Brighton junto ao time sub-23 do Chelsea em janeiro deste ano. O garoto de 19 anos ganhou a vaga de titular e é uma das sensações da Premier League no início desta temporada, com três assistências em três jogos.
De acordo com a publicação, o Bayern pode fazer uma oferta em torno de 15 milhões de euros (99 milhões de reais, na atual cotação) ao clube da Inglaterra. No entanto, o Brighton espera uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 165 mi).
Com a iminente ida de Sergiño Dest ao Barcelona e uma situação mais fria envolvendo Aarons, vai para Lamptey o holofote do Bayern. A princípio, ele seria uma opção na posição para Pavard.