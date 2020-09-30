Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern está de olho em jovem lateral-direito de clube inglês

Com a iminente ida de Dest ao Barcelona, Tariq Lamptey, do Brighton, surge como opção...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 14:42
Crédito: Tariq Lamptey (centro em ação pelo Brighton contra o Manchester United (AFP)
A busca do Bayern por um lateral-direito já é amplamente noticiada pela imprensa europeia, e nomes como Sergiño Dest, do Ajax, e Max Aarons, do Norwich, são especulados. Porém, de acordo com o site alemão 'sport1', há um novo jogador na mira: Tariq Lamptey, do Brighton.Lamptey foi contratado pelo Brighton junto ao time sub-23 do Chelsea em janeiro deste ano. O garoto de 19 anos ganhou a vaga de titular e é uma das sensações da Premier League no início desta temporada, com três assistências em três jogos.
De acordo com a publicação, o Bayern pode fazer uma oferta em torno de 15 milhões de euros (99 milhões de reais, na atual cotação) ao clube da Inglaterra. No entanto, o Brighton espera uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 165 mi).
Com a iminente ida de Sergiño Dest ao Barcelona e uma situação mais fria envolvendo Aarons, vai para Lamptey o holofote do Bayern. A princípio, ele seria uma opção na posição para Pavard.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026
Grande mancha escura preocupo moradores e frequentadores da Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória, em janeiro de 2026
Mancha na Guarderia: o que é preciso aprender com o estudo preliminar
Editais e Avisos - 29/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados