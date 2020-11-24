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Bayern espera confirmar o favoritismo diante do Salzburg

Técnico Hansi-Flick acredita que partida será complicada, mas afirma que sua equipe é difícil de ser batida. Atlético de Madrid tenta recuperação diante do Lokomotiv Moscou...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 13:49

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 13:49

Crédito: Bayern conseguiu boa vitória sobre o Salzburg no primeiro confronto (BARBARA GINDL / APA / AFP
O Bayern de Munique recebe o RB Salzburg nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Liga dos Campeões. Os atuais campeões estão com três vitórias em três partidas no principal torneio do futebol europeu e pretendem conseguir a classificação para as oitavas de final de forma antecipada com mais um triunfo na competição.O técnico Hansi-Flick sabe claramente qual o objetivo dos bávaros nesta fase do torneio e busca garantir a vitória, mas sabe que não vai encontrar um adversário fácil.
- O nosso objetivo é chegar às oitavas de final amanhã. Será uma tarefa difícil. O Salzburg coloca seu adversário sob pressão e também tem muita posse de bola. A equipe (do Salzburg) é competitiva. É fundamental que cada jogador mostre o seu melhor desempenho. Temos uma enorme qualidade e somos difíceis de vencer.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
No outro confronto do grupo, o Atlético de Madrid recebe o Lokomotiv Moscou, às 17h (horário de Brasília), e busca se consolidar na segunda colocação e conseguir uma regularidade maior na competição. Após estrear sendo goleado pelo Bayern, a equipe venceu com dificuldades o RB Salzburg e empatou com a equipe russa, que sonha com uma classificação surpresa às oitavas de final.

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