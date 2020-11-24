Bayern espera confirmar o favoritismo diante do Salzburg

Crédito: Bayern conseguiu boa vitória sobre o Salzburg no primeiro confronto (BARBARA GINDL / APA / AFP

O Bayern de Munique recebe o RB Salzburg nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Liga dos Campeões. Os atuais campeões estão com três vitórias em três partidas no principal torneio do futebol europeu e pretendem conseguir a classificação para as oitavas de final de forma antecipada com mais um triunfo na competição.O técnico Hansi-Flick sabe claramente qual o objetivo dos bávaros nesta fase do torneio e busca garantir a vitória, mas sabe que não vai encontrar um adversário fácil.

- O nosso objetivo é chegar às oitavas de final amanhã. Será uma tarefa difícil. O Salzburg coloca seu adversário sob pressão e também tem muita posse de bola. A equipe (do Salzburg) é competitiva. É fundamental que cada jogador mostre o seu melhor desempenho. Temos uma enorme qualidade e somos difíceis de vencer.

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