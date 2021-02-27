Bayern espanta má fase, goleia Colônia e segue na ponta do Alemão

O Bayern espantou a má fase, fez uma grande partida coletiva e goleou o Colônia por 5 a 1 pelo Campeonato Alemão. Com dois gols de Lewandowski, Gnabry e um tento de Choupo-Moting, os bávaros construíram a 16ª vitória na Bundesliga após sofrer um leve susto no início da segunda etapa do confronto.INÍCIO FORTEApós os dois tropeços, o Bayern mostrou que iria dominar a partida desde o início. Aos 17 minutos, Choupo-Moting abriu o placar após receber cruzamento na medida de Kimmich. Mais tarde, Sule fez jogada pelo lado direito e encontrou Lewandowski, mas o polonês errou o gol por pouco e tirou tinta da trave.
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SEM CHANCESMarcando alto e não dando espaços para o Colônia, os bávaros provocaram o erro na saída de bola dos adversários aos 33 minutos. Lewandowski encontrou Goretzka, o meia fez linda jogada individual, devolveu para o camisa nove e dessa vez o artilheiro não perdoou e ampliou o placar para os líderes da Bundesliga.
SUSTO E ALÍVIONo início da segunda etapa, a defesa do Bayern se atrapalhou, cochilou e Skhiri aproveitou a confusão para roubar a bola dentro da área adversária e descontar para o Colônia. Aos 19, Muller enfiou um passe para Lewandowski pelo meio da área e o centroavante marcou seu segundo gol no confronto.
GNABRY COM TUDOO atacante alemão entrou na segunda etapa e colocou mais fogo na partida. Aos 37, Lucas Hernandez fez jogada pela esquerda, cruzou e o atacante empurrou de carrinho para o fundo do gol. Aos 41, Gnabry aproveitou cruzamento e marcou o quinto do Bayern de cabeça.