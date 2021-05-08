Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern entra em campo com o título alemão, e goleia o Borussia Monchengladbach

Campeão antes do início da partida, Bayern de Munique faz a sua festa do título em goleada contra o Gladbach...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 15:19

LanceNet

Crédito: CHRISTOF STACHE / POOL / AFP
Neste sábado, o Bayern de Munique recebeu o Borussia Monchengladbach na Allianz Arena pela 32ª rodada do Campeonato Alemão. Campeão antes de entrar em campo, o Bayern goleou o adversário por 6 a 0, com gols de Lewandowski (três vezes), Muller, Coman e Sané.
Veja a tabela do AlemãoABRE DOISNa primeira etapa, o Bayern de Munique mostrou todo o seu forte poder de ataque. Logo aos dois minutos de jogo, Lewandowski abriu o placar após receber de Alaba e, aos 23 minutos, Muller ampliou para o time da casa com assistência de Musiala.
FECHA DOIS​Já com dois gols de vantagem em pouco tempo de jogo, o Bayern tratou de aplicar a sua goleada no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Lewandowski marcou novamente, agora com assistência de Muller. O atacante participou de mais uma jogada de gol ao encontrar Coman aos 44 minutos para fazer o quarto.
HAT-TRICKEm uma ótima partida, Robert Lewandowski conseguiu a sua chance de alcançar um 'triplete' na segunda etapa. Em um pênalti cometido por Florian Neuhaus, o atacante polonês converteu a cobrança aos 21 minutos para fazer o quinto do Bayern.
SEIS É DEMAISPara fechar a goleada e a festa do nono título consecutivo do Campeonato Alemão, o Bayern, que viu o zagueiro Tanguy Nianzou ser expulso, contou com Leroy Sané para marcar o sexto. O camisa 10 recebeu de Gnabry para fechar a conta.
GLADBACH SUMIDOA goleada do Bayern de Munique mostra de forma clara o que foi a partida do Borussia Monchengladbach. O time visitante da partida deste sábado não conseguiu impedir o ataque da equipe campeã alemã, e não foram efetivos no campo ofensivo.
SEQUÊNCIAO Bayern enfrenta o Freiburg no próximo sábado, às 10:30h (de Brasília). O Gladbach, por sua vez, enfrenta o Stuttgart, também às 10:30h (de Brasília) do próximo sábado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados