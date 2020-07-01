Bayern entra em acordo com Barça e renova contrato de Coutinho

O Bayern de Munique conseguiu renovar o contrato de empréstimo de Philippe Coutinho até o final de agosto para que o brasileiro possa estar no elenco bávaro para a disputa da Liga dos Campeões, de acordo com o “Bild”. Os alemães entraram em acordo com o Barcelona e o meia-atacante aceitou reduzir seu salário pela metade.Além de Coutinho, Perisic, emprestado pela Inter de Milão, e Odriozola, emprestado pelo Real Madrid, também renovaram nas mesmas condições do brasileiro. Com isso, a equipe não terá nenhuma baixa para a disputa da torneio de futebol mais importante da Europa. O Bayern entra em campo no dia sete ou oito para o segundo jogo contra o Chelsea pelas oitavas de final.