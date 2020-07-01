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futebol

Bayern entra em acordo com Barça e renova contrato de Coutinho

Time alemão também renovou empréstimo de Perisic e Odriozola até o final de agosto para que atletas possam estar na equipe para a disputa da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 12:28

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 12:28

Crédito: Christof Stache/AFP
O Bayern de Munique conseguiu renovar o contrato de empréstimo de Philippe Coutinho até o final de agosto para que o brasileiro possa estar no elenco bávaro para a disputa da Liga dos Campeões, de acordo com o “Bild”. Os alemães entraram em acordo com o Barcelona e o meia-atacante aceitou reduzir seu salário pela metade.Além de Coutinho, Perisic, emprestado pela Inter de Milão, e Odriozola, emprestado pelo Real Madrid, também renovaram nas mesmas condições do brasileiro. Com isso, a equipe não terá nenhuma baixa para a disputa da torneio de futebol mais importante da Europa. O Bayern entra em campo no dia sete ou oito para o segundo jogo contra o Chelsea pelas oitavas de final.
Nesta reta final de temporada, o atleta da Seleção Brasileira não atuou no Campeonato Alemão devido a uma cirurgia que o afastou dos gramados. No entanto, o camisa 10 estará disponível para integrar o elenco em agosto e buscar mais um título com a equipe.E MAIS:Pai e irmão de Griezmann criticam Quique Setién nas redes sociaisBayern de Munique anuncia Tanguy Kouassi, jovem zagueiro ex-PSGDiretor esportivo do Rennes diz que Camavinga não sai para o RealTécnico do Barcelona dá declaração polêmica sobre Griezmann E MAIS:

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