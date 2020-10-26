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Bayern enfrenta o Lokomotiv Moscou tentando manter a liderança do Grupo A na Liga dos Campeões

Time bávaro venceu a primeira partida contra o Atlético de Madrid
e contará com os retornos de Sané e Gnabry para o duelo...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 16:41

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:41

Crédito: AFP
Vindo de uma goleada dominante sobre o Atlético de Madrid, o Bayern de Munique viajou para a Rússia, onde enfrentará o Lokomotiv Moscou nesta terça-feira (27), às 14h55 (horário de Brasília). Os bávaros tentam manter a liderança do Grupo A.RETORNOS IMPORTANTESSané e Gnabry estão de volta e podem atuar pelo Bayern de Munique novamente. Por estarem fora de ritmo, não devem entrar no time titular, mas serão peças importantes no banco de reservas.
BOA PARTIDAJogando fora de casa contra o RB Salzburg, o Lokomotiv Moscou chega de um empate contra o clube austríaco por 2 a 2. O Bayern, pelo outro lado, goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0.
FALA, PROFESSOR- Eles são uma das melhores equipes da liga russa. Eles sofreram menos gols e têm jogadores muito bons no ataque com Smolov e Eder. Temos que estar atentos e estar focados. É uma equipe que sabe muito bem como fazer gols - disse Hansi Flick, treinador do Bayern.

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