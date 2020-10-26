Bayern enfrenta o Lokomotiv Moscou tentando manter a liderança do Grupo A na Liga dos Campeões

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Vindo de uma goleada dominante sobre o Atlético de Madrid, o Bayern de Munique viajou para a Rússia, onde enfrentará o Lokomotiv Moscou nesta terça-feira (27), às 14h55 (horário de Brasília). Os bávaros tentam manter a liderança do Grupo A.RETORNOS IMPORTANTESSané e Gnabry estão de volta e podem atuar pelo Bayern de Munique novamente. Por estarem fora de ritmo, não devem entrar no time titular, mas serão peças importantes no banco de reservas.

BOA PARTIDAJogando fora de casa contra o RB Salzburg, o Lokomotiv Moscou chega de um empate contra o clube austríaco por 2 a 2. O Bayern, pelo outro lado, goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0.