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futebol

Bayern encara Frankfurt e visa mais uma final na Copa da Alemanha

Bávaros jogam em casa em partida de jogo único. No Campeonato Alemão, equipes vivem momentos distintos, mas visitantes esperam repetir feito na final da Copa de 2018...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 16:33

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 16:33

Crédito: Bayern conta com elenco forte para chegar em mais uma final de Copa da Alemanha (Matthias Hangst / POOL / AFP
O Bayern de Munique recebe o Frankfurt pela partida de semifinal da Copa da Alemanha nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A última partida da competição foi realizada há mais de três meses e o jogo vale muito para os bávaros buscarem o triplete na temporada, enquanto os visitantes se redimirem da má campanha no Campeonato Alemão.
Invicto desde o retorno da Bundesliga, o time comandado por Hansi Flick espera manter o bom momento no torneio, mas não se deixa enganar pelo adversário viver um momento difícil no campeonato nacional.
- Frankfurt tem muita experiência em jogos de copas. Eles têm uma qualidade enorme e jogam com muita paixão. Temos que nos concentrar e minimizar os erros. Definitivamente queremos vencer e avançar para a final, mas não será fácil.
Por outro lado, o técnico Adi Hutter relembrou da final de 2018 em que o Frankfurt surpreendeu o futebol e venceu o Bayern na final da Copa da Alemanha, mas joga o favoritismo para o lado dos mandantes.
- Vi a final de 2018 ontem. Foi um jogo emocionante e podemos levar essas emoções positivas. É claro que o Bayern é favorito, sempre são. No entanto, iremos a Munique para tornar possível o impossível.
A partida será disputada em jogo único, o que pode ser considerado fator positivo para a equipe visitante. O resultado construído dentro dos 90 minutos será decisivo para declarar quem vai para a final enfrentar Bayer Leverkusen ou Saarbrücken.E MAIS:Técnico da equipe sub-23 do Sporting deixa o cargoDeJuan Jones, do New England Revolution, pede representação negra no sistema educacionalJuiz anula rebaixamentos de Amiens e Toulouse no Campeonato FrancêsEx-presidente do Barça solta o verbo sobre saída de Figo: 'Foi um traidor' E MAIS:

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