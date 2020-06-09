Bayern encara Frankfurt e visa mais uma final na Copa da Alemanha

Crédito: Bayern conta com elenco forte para chegar em mais uma final de Copa da Alemanha (Matthias Hangst / POOL / AFP

O Bayern de Munique recebe o Frankfurt pela partida de semifinal da Copa da Alemanha nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A última partida da competição foi realizada há mais de três meses e o jogo vale muito para os bávaros buscarem o triplete na temporada, enquanto os visitantes se redimirem da má campanha no Campeonato Alemão.

Invicto desde o retorno da Bundesliga, o time comandado por Hansi Flick espera manter o bom momento no torneio, mas não se deixa enganar pelo adversário viver um momento difícil no campeonato nacional.

- Frankfurt tem muita experiência em jogos de copas. Eles têm uma qualidade enorme e jogam com muita paixão. Temos que nos concentrar e minimizar os erros. Definitivamente queremos vencer e avançar para a final, mas não será fácil.

Por outro lado, o técnico Adi Hutter relembrou da final de 2018 em que o Frankfurt surpreendeu o futebol e venceu o Bayern na final da Copa da Alemanha, mas joga o favoritismo para o lado dos mandantes.

- Vi a final de 2018 ontem. Foi um jogo emocionante e podemos levar essas emoções positivas. É claro que o Bayern é favorito, sempre são. No entanto, iremos a Munique para tornar possível o impossível.