Bayern e Sevilla disputam título da Supercopa da Europa nesta quinta

Crédito: Bayern voltou com tudo na temporada, aplicando goleada e busca mais um título (Divulgação / Bayern

Bayern de Munique e Sevilla se enfrentam pela disputa da Supercopa da Europa nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). Será a estreia da equipe espanhola na temporada e o jogo também marca a reestreia de Ivan Rakitic com a camisa do clube de Andaluzia. Em contrapartida, os bávaros esperam seguir vencendo títulos.

O atual campeão da Liga Europa sabe do favoritismo dos alemães, mas o meio-campista croata acredita que pode conquistar o troféu.

- Eles mostraram superioridade, mas amanhã é outra partida e com certeza eles pensam sobre nós, porque conquistamos o respeito da Europa. Queremos tentar, fazer um grande jogo e sabemos que tudo é possível, dificultando as coisas para eles e lutando pelo título.

Pelo outro lado, o técnico Hansi-Flick quer seguir mantendo a boa fase do time, mas elogia o rival e entende que a partida terá um grau de dificuldade elevada.

- O Sevilla mereceu vencer a final da Liga Europa. É uma equipe muito madura e muito bem treinada taticamente. Espero um grande jogo, com muito dinamismo e intensidade.