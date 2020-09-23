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futebol

Bayern e Sevilla disputam título da Supercopa da Europa nesta quinta

Clube alemão vive grande momento e quer manter sequência de títulos e vitórias, enquanto espanhóis contam com estreia de Rakitic e buscam parar os bávaros...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 12:29

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 12:29
Crédito: Bayern voltou com tudo na temporada, aplicando goleada e busca mais um título (Divulgação / Bayern
Bayern de Munique e Sevilla se enfrentam pela disputa da Supercopa da Europa nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). Será a estreia da equipe espanhola na temporada e o jogo também marca a reestreia de Ivan Rakitic com a camisa do clube de Andaluzia. Em contrapartida, os bávaros esperam seguir vencendo títulos.
O atual campeão da Liga Europa sabe do favoritismo dos alemães, mas o meio-campista croata acredita que pode conquistar o troféu.
- Eles mostraram superioridade, mas amanhã é outra partida e com certeza eles pensam sobre nós, porque conquistamos o respeito da Europa. Queremos tentar, fazer um grande jogo e sabemos que tudo é possível, dificultando as coisas para eles e lutando pelo título.
Pelo outro lado, o técnico Hansi-Flick quer seguir mantendo a boa fase do time, mas elogia o rival e entende que a partida terá um grau de dificuldade elevada.
- O Sevilla mereceu vencer a final da Liga Europa. É uma equipe muito madura e muito bem treinada taticamente. Espero um grande jogo, com muito dinamismo e intensidade.
O confronto será disputado em Budapeste, na Hungria, e terá a presença de público para a disputa do primeiro título continental da temporada. O Bayern já começou a temporada com tudo, após vencer o Schalke por 8 a 0, enquanto o Sevilla irá tentar parar e diminuir o ritmo do ataque alemão.

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