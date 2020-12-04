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futebol

Bayern e RB Leipzig duelam pela liderança do Campeonato Alemão

Equipe de Hansi-Flick espera aproveitar momento em que adversário está dividido em duas competições para abrir vantagem no início da temporada em busca do título...

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 12:34

LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 12:34
Crédito: Bayern tem ótimo início de temporada sob comando de Hansi-Flick (Divulgação / Bayern
Valendo briga pela liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o RB Leipzig neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). Enquanto os bávaros ocupam a ponta da tabela com 22 pontos, a equipe de Julian Nagelsmann está na segunda colocação com 20 pontos, mas divide atenção no momento com a Liga dos Campeões.
> Veja a tabela do Campeonato Alemão
O técnico Hansi-Flick espera contar com o retorno de jogadores chaves para a partida e está animado para o duelo.
- Será crucial estarmos prontos para investir mais no jogo do que o Leipzig. Os jogos pelo topo são sempre especiais. Os campeões estão sempre presentes quando se aproximam as grandes partidas. É por isso que espero que meu time possa mostrar que pode jogar melhor do que nas últimas semanas.
Por outro lado, Julian Nagelsmann mostrou cautela, mas afirmou que quer manter a característica de jogo de sua equipe e ser ofensivo.
- Queremos ser corajosos contra o Bayern e levar conosco algo que valha a pena. Na melhor das hipóteses os três pontos. Mas você não pode garantir isso, especialmente contra os campeões. O Bayern tem o melhor plantel do campeonato e uma base de jogadores harmoniosa. Com Hansi-Flick foi possível constatar que a equipe melhorou significativamente.
Além deste importante confronto pela Bundesliga, o Campeonato Alemão também terá um duelo entre Frankfurt e Borussia Dortmund neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília). Os aurinegros esperam se recuperar na classificação após recentes tropeços e seguir buscando o título como nos últimos anos.

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