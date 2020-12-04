Bayern e RB Leipzig duelam pela liderança do Campeonato Alemão

Crédito: Bayern tem ótimo início de temporada sob comando de Hansi-Flick (Divulgação / Bayern

Valendo briga pela liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o RB Leipzig neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). Enquanto os bávaros ocupam a ponta da tabela com 22 pontos, a equipe de Julian Nagelsmann está na segunda colocação com 20 pontos, mas divide atenção no momento com a Liga dos Campeões.

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O técnico Hansi-Flick espera contar com o retorno de jogadores chaves para a partida e está animado para o duelo.

- Será crucial estarmos prontos para investir mais no jogo do que o Leipzig. Os jogos pelo topo são sempre especiais. Os campeões estão sempre presentes quando se aproximam as grandes partidas. É por isso que espero que meu time possa mostrar que pode jogar melhor do que nas últimas semanas.

Por outro lado, Julian Nagelsmann mostrou cautela, mas afirmou que quer manter a característica de jogo de sua equipe e ser ofensivo.

- Queremos ser corajosos contra o Bayern e levar conosco algo que valha a pena. Na melhor das hipóteses os três pontos. Mas você não pode garantir isso, especialmente contra os campeões. O Bayern tem o melhor plantel do campeonato e uma base de jogadores harmoniosa. Com Hansi-Flick foi possível constatar que a equipe melhorou significativamente.