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Bayern e Chelsea não entraram em acordo por Hudson-Odoi, diz jornal

Clube inglês dificultou saída de jovem promessa inglesa ao querer impor uma série de cláusulas no acordo com os bávaros. Alemães poderiam pagar cerca de R$ 500 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 11:34

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 11:34

Crédito: Divulgação/AFP
Apesar das diversas tentativas no final da janela de transferências, o Bayern de Munique não conseguiu entrar em acordo com o Chelsea para a contratação de Callum Hudson-Odoi, segundo o “Sport Bild”. Os Blues queriam inserir diversas cláusulas no contrato de empréstimo, inclusive o pagamento de multa caso o atleta não jogasse um número mínimo de partidas.
O clube inglês também queria impor que os bávaros fossem obrigados a comprar Odoi por cerca de 70 milhões de libras (R$ 500 milhões) caso o jogador fizesse um outro número mínimo de jogos. Com isso, os atuais campeões alemães se recusaram a seguir adianta, pois a operação poderia sair muito cara.
O jovem de 19 anos participou de três jogos do Chelsea e os londrinos não estavam dispostos a deixá-lo sair e dificultaram ao máximo a negociação. Retornando de uma séria lesão no aquiles, o camisa 20 terá que disputar posição com Ziyech, Havertz, Werner, Mount e Pulisic. Apesar de ter vínculo até 2024, uma saída no futuro não é descartável.

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