Bayern e Chelsea não entraram em acordo por Hudson-Odoi, diz jornal

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Apesar das diversas tentativas no final da janela de transferências, o Bayern de Munique não conseguiu entrar em acordo com o Chelsea para a contratação de Callum Hudson-Odoi, segundo o “Sport Bild”. Os Blues queriam inserir diversas cláusulas no contrato de empréstimo, inclusive o pagamento de multa caso o atleta não jogasse um número mínimo de partidas.

O clube inglês também queria impor que os bávaros fossem obrigados a comprar Odoi por cerca de 70 milhões de libras (R$ 500 milhões) caso o jogador fizesse um outro número mínimo de jogos. Com isso, os atuais campeões alemães se recusaram a seguir adianta, pois a operação poderia sair muito cara.