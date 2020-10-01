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Bayern domina premiação da Uefa e Lewandowski leva o melhor jogador da Europa na temporada 2019/20

Entidade realizou o evento que definiu o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21 e a entrega dos prêmios individuais da última edição da competição em 2019/20...
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Publicado em 

01 out 2020 às 13:39

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:39

Crédito: Lewandowski leva prêmio de melhor jogador da Europa - FRANCK FIFE / POOL / AFP
Nesta quinta-feira, a UEFA realizou o evento que definiu o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21 e a entrega dos prêmios individuais da última edição da competição em 2019/20. O Bayern de Munique dominou a premiação e Lewandowski levou o prêmio de melhor jogador da Europa.
Neymar era o único brasileiro na disputa por um prêmio. O camisa 10 do PSG disputou a premiação de melhor atacante da última competição, mas Lewandowski também levou o prêmio na categoria. No total, o polonês marcou 15 gols em 10 partidas pelos bávaros na caminhada rumo ao título da Champions.
Manuel Neuer foi eleito o melhor goleiro da última edição da Liga dos Campeões. O alemão de 34 anos foi titular do Bayern campeão em Lisboa. Neuer somou 11 partidas, sofrendo apenas oito gols.
Joshua Kimmich foi eleito o melhor defensor da última edição. O alemão de 25 anos foi peça-chave do Bayern Munique no título da Champions. No total, disputou 11 jogos e marcou dois gols .
Kevin De Bruyne foi eleito o melhor meio-campo da última Liga dos Campeões. O meia do Manchester City, que caiu nas quartas de final para Lyon, marcou dois gols em sete partidas na competição.

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