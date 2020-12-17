Bayern desiste da contratação de estrela do futebol mundial

O Bayern de Munique não irá atrás de Mbappé na próxima janela de transferências. Apesar de nunca aparecer como um forte candidato, a confirmação veio através de Karl-Heinz Rummenigge, dirigente bávaro, em entrevista ao jornal “Le Figaro". Mesmo sem a possibilidade da contratação, o alemão se diz admirador do futebol do atacante.

- Amo Mbappé e sua forma de jogar, mas nunca conseguiremos que venha para o Bayern. De qualquer maneira, está bem onde está. Nasser Al-Khelaifi é um bom amigo meu e não vou o incomodar com este tema.O camisa 11 tem contrato até 2022 e o principal interessado na contratação da estrela é o Real Madrid. O clube merengue não gastou dinheiro na última janela de transferências, apenas vendeu jogadores e faz caixa para investir no jovem quando lhe restar apenas um ano de contrato com o Paris Saint-Germain.