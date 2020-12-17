Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern desiste da contratação de estrela do futebol mundial

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente bávaro, afirmou que clube alemão não brigar pela contratação de Mbappé. Atacante francês é o principal alvo do Real Madrid...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 08:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 08:34
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Bayern de Munique não irá atrás de Mbappé na próxima janela de transferências. Apesar de nunca aparecer como um forte candidato, a confirmação veio através de Karl-Heinz Rummenigge, dirigente bávaro, em entrevista ao jornal “Le Figaro". Mesmo sem a possibilidade da contratação, o alemão se diz admirador do futebol do atacante.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
- Amo Mbappé e sua forma de jogar, mas nunca conseguiremos que venha para o Bayern. De qualquer maneira, está bem onde está. Nasser Al-Khelaifi é um bom amigo meu e não vou o incomodar com este tema.O camisa 11 tem contrato até 2022 e o principal interessado na contratação da estrela é o Real Madrid. O clube merengue não gastou dinheiro na última janela de transferências, apenas vendeu jogadores e faz caixa para investir no jovem quando lhe restar apenas um ano de contrato com o Paris Saint-Germain.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados