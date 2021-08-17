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futebol

Bayern derrota o Dortmund e é campeão da Supercopa da Alemanha

Em primeiro tempo equilibrado, Lewandowski anota gol e coloca bávaros em vantagem. Na segunda etapa, Bayern se aproveita de nervosismo do Dortmund e vence a decisão...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:26
Crédito: Ina Fassbender / AFP
O Bayern de Munique conquistou o título da Supercopa da Alemanha! Em partida eletrizante, a equipe de Julian Nagelsmann derrotou o Borussia Dortmund por 3 a 1 no Signal Iduna Park. O grande destaque da partida foi Lewandowski, autor de dois gols na grande decisão. INÍCIO ELETRIZANTEAos 16 minutos, o Bayern chegou quase inaugurou o placar com Coman recebendo passe na entrada da pequena área, mas mandando por cima do travessão. O Dortmund respondeu com Reus recebendo bola em profundidade e finalizando para ótima defesa de Neuer. Aos 33, os bávaros quase marcaram o primeiro gol após cobrança de falta em que Lewandowski carimbou Witsel.
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COMO UM MÍSSILO Bayern seguiu pressionando e Coman teve mais uma oportunidade ao receber passe pelo lado direito da área e bater cruzado, mas pela linha de fundo. No minuto seguinte, Haaland recebeu longo lançamento, mas também parou em outra intervenção de Neuer. Aos 40, Gnabry recebeu passe pelo lado esquerdo, cruzou na área e Lewandowski chegou para cabecear com força e marcar o primeiro gol do jogo.
MUITOS GOLSLogo aos três minutos da segunda etapa, Davies fez boa jogada pela esquerda, cruzou para Lewandowski, que tocou de calcanhar para Muller ampliar o placar. O Dortmund empatou com um golaço de Reus após o alemão receber passe de Bellingham na entrada da área e bater de primeira. No entanto, aos 28 minutos, Akanji errou na saída de bola e Lewandowski ficou cara a cara com Kobel para tocar no cantinho e marcar seu segundo gol.

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bayern de munique borussia dortmund
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